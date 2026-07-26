Konya Büyükşehir Belediyespor'un geleceği minik judocular, Tokat'ta gerçekleştirilen 15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda, ortaya koydukları başarılı performansla göz doldurdu. 72 ilden yüzlerce sporcuyla rekabet eden minik judocularımız, 2 altın ve 6 bronz olmak üzere toplam 8 madalya toplayarak önemli bir başarıya imza attı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu minik judocular, 15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 8 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Tokat'ta 23-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, 72 ilden yaklaşık bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu minik judocular, üç gün süren organizasyonda ortaya koydukları başarılı performansla toplam 8 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonanın ilk gününde 22 kiloda Ayşe Naz Sare Karakoca Türkiye Şampiyonu olurken, 25 kiloda Sena Uysal, 28 kiloda Şebnem İnce Su, 24 kiloda Hurşit Alperen Demirdöğen ve 30 kiloda Ebubekir Boduroğlu da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan sporcularımız oldu.

İkinci gün müsabakalarında Hasan Efe Şekerci, 50 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Şampiyonanın kapanış gününde ise sporcularımız başarılarına devam etti. Ahmet Eren Pala 55 kilogram kategorisinde altın madalyaya uzanarak Türkiye Şampiyonu oldu. M. Bekir Altuntaş ise +60 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçlarla judo branşında yükselen performansını daha artırarak Tokat'tan 2 altın ve 6 bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile döndü.