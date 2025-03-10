Konya Büyükşehir Belediyesi, “Kuru Tarım Alanlarında Nohut Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında tarımsal üretimi artırmak amacıyla Konya genelinde çiftçilere yüzde 50 hibeli 108 bin 675 kilogram sertifikalı nohut tohumu desteğinde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla Konyalı çiftçiye desteği sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da tarımda öncü ve örnek çalışmaları hayata geçirerek Konya ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya gayret ettiklerini söyledi.

“TARIMSAL ÜRETİMİ VE ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ”

Konya genelinde kurak arazilerde alternatif ürün yelpazesini genişletmek için başlatılan “Kuru Tarım Alanlarında Nohut Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında başvuruları alınan çiftçilere ürünlerini teslim eden Başkan Altay, “Konya’da tarımsal üretimi ve çeşitliliği artırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. 2014 yılından itibaren tarımsal desteklerde bulunuyoruz. Bugün de nohut tohumu dağıtmak için bir araya geldik. Buradaki amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın özellikle ekilmeyen arazilerde üretim yapması için mali destekte bulunmak. Ayrıca nohut gibi hem ekonomik değeri yüksek suya az ihtiyacı olan bitkilerin kullanımını artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DESTEKLERİMİZ 31 İLÇEDE DEVAM EDİYOR”

Konya’nın sadece kendisi için değil, Türkiye’nin gıda güvenliği için de üreten bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Çiftçilerimiz Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanında tarımsal üretim gerçekleştiriyor. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak fidan, fide, tohum desteğinde bulunuyoruz. Desteklerimiz Konya’nın 31 ilçesinde devam ediyor. Konya üretmeye devam edecek, biz de desteklemeye devam edeceğiz. Rabbim bol yağmurlu, rahmetli günler versin. Çiftçilerimizin kazancı bol olsun. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

2025’TE ÜRETİCİYE 108 BİN 675 KİLO NOHUT DAĞITILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Kuru Tarım Alanlarında Nohut Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Meram, Selçuklu ve Karatay başta olmak üzere birçok ilçede yüzde 50 hibeli sertifikalı nohut tohumu desteğinde bulundu. 2025 yılında şu ana kadar üreticilere 108 bin 675 kilo nohut tohumu dağıtılırken 7 bin 245 dekar alanda üretim yapılması teşvik edildi.

ÇİFTÇİLER DESTEKLERDEN MEMNUN

Konya Büyükşehir’in nohut tohumu desteğinden faydalanan üreticiler de desteklerden memnun olduklarını ifade etti. Çiftçi dostu Başkan Altay’a teşekkür eden üreticiler, desteklerin devam etmesini istediklerini söyledi.

NOHUT TOHUMU

Baklagiller familyasından, kurağa dayanıklı ve besin değeri yüksek bir bitki olan nohut üretimi hem çiftçiler hem de tüketiciler için birçok avantaj sunuyor. Nohut ayrıca sürdürülebilir tarım ve sağlıklı beslenme açısından önemli bir ürün olarak öne çıkıyor.