Taşkentliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Konya’daki yeni hizmet binasının açılışını siyaset ve sivil toplum temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya’da yaşayan Taşkentlileri bir araya getiren Taşkentliler Kültür ve Dayanışma Derneği, yeni hizmet binasının açılışını coşkulu bir törenle yaptı.

Açılış, partiler üstü bir dayanışma örneği sergileyerek bayram havasında geçti.

Dernek Başkanı Davut Navruz, törende yaptığı konuşmada, katılım gösteren misafirlere ve hemşehrilerine teşekkür ederek, “Yeni binamızda Taşkent’in kültürel mirasını yaşatıp, birlik ve beraberlik içinde güzel işlere imza atacağız” dedi.

Törene, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Seyit Karaca, Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Arslan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Hasan Yel, Deva Partisi İl Başkanı Hasan Bestil, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

Merkezdeki modern ve ferah binayı beğeniyle gezen katılımcılar, Dernek Başkanı Navruz ve yönetimine teşekkür etti.

Taşkentli vatandaşlar, yeni binanın hemşehrilik bağlarını güçlendireceğini ifade ederek, dernek yönetimine başarı diledi