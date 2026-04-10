Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen anlamlı programla kutlandı. İlçe Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul yaptı. Oğul, Türk Polis Teşkilatı'nın köklü geçmişine vurgu yaparak, halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan emniyet mensuplarının fedakârlıklarına dikkat çekti.

Programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu törende birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kutlama programı kapsamında ayrıca cuma namazı öncesinde Kara Mustafa Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okunarak, vatan uğruna can veren şehitler için dualar edildi.

Duygusal anların yaşandığı etkinlik, katılımcıların Türk Polis Teşkilatı'na yönelik minnet ve destek mesajlarıyla sona erdi.