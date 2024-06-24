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1 Temmuz’da başlayacak eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını “sporkonya.com.tr” internet adresinden yapabiliyor. Spor Okullarıyla ilgili tüm detaylı bilgiye 444 55 42 (dahili 3825) numaradan ulaşılabiliyor.

Kayıtların 30 Haziran’a kadar devam edeceği Yaz Spor Okulları, 26 branşta hizmet verecek. Faaliyet gösterilecek branşlar şu şekilde: Futbol, basketbol, badminton, hentbol, satranç, taekwondo, yüzme, kick boks, masa tenisi, okçuluk, voleybol, wushu, jimnastik, futsal, oryantiring, kort tenisi, dart, boks, halk oyunları, halter, kano, güreş, karate, bocce, judo, muaythai.

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Konya ekibi tarafından “Haydi Spor’a” sloganıyla gerçekleştirilen spor okulları, yaz mevsiminde de çocukları sporla buluşturacak. Merkez dışındaki 28 ilçede gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları’na 6-16 yaş arası öğrenciler katılım sağlayabilecek.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrenciler için düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda kayıt süreci başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencilere yönelik gerçekleştireceği Yaz Spor Okulları’nda kayıt heyecanı başladı. Son kayıt tarihinin 30 Haziran olduğu Yaz Spor Okulları’na başvuru “sporkonya.com.tr” internet adresinden alınıyor.