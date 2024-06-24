Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yangın haberleri de artmaya başladı. Türkiye’de 2004’ten bu yana yılda ortalama 2389 orman yangını meydana gelirken bu vakaların yüzde 40’nın İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale orman bölgelerinde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Falckon Genel Müdürü ve Yangın Afet Uzmanı Anıl Yamaner, yaz aylarında bu bölgelerde artan nüfusla birlikte yangınların çoğaldığını belirterek ‘’ Bu yangınların sadece yüzde 16’sı doğal nedenlerden çıkıyor. Geri kalanı, enerji, anız yakma, sigara, çöp, piknik gibi insan kaynaklı. Burada kamunun yanında, bireysel sorumluluklar da ön plana çıkıyor. Halkımız daha duyarlı ve dikkatli olmalı. Yangında mücadelede öncelik, çıkmasını engellemek olmalı’’ dedi.İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda Türkiye, yaz aylarının gelişiyle birlikte artan orman yangınları ile mücadele ediyor. 2024 yılında da bu tehlike kapıda duruyor. Özellikle İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale gibi Ege ve Akdeniz bölgeleri yangın riski altında.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre, 2004 yılından bu yana yılda ortalama 2.389 orman yangını meydana geliyor. Bu yangınların %40'ı ise İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale gibi orman bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Yangınların sadece 'sı doğal nedenlerden kaynaklanıyor. Geri kalan %84'lük kısım ise insan kaynaklı. İhmal ve dikkatsizlik, kasıtlı kundaklama, anız yakma, çoban ateşi, çöplük, piknik ve sigara gibi faktörler yangınların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Son yıllarda enerji nakil hatlarından kaynaklanan yangınların sayısı da artıyor. OGM’nin Muğla Orman Bölge Müdürlüğü raporuna göre 2023 yılında enerji nakil hatları ve trafolarının sebep olduğu yangınların oranı yüzde 5 ile dikkat çekici bir seviyede.

Yangın afet uzmanı ve Türkiye’nin ilk endüstriyel itfaiye kuruluşu Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya hattındaki 876 orman yangınının yüzde 80’nin haziran- ekim döneminde çıktığını belirterek ‘’Bu durumun yazın bölgelerde artan nüfus yoğunluğu ile ilgisi olduğu çok açık.’’ dedi.

Yangınların önlenmesinde bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Yamaner ‘’ Akdeniz iklim kuşağı içerinde bulunan bu bölgelerde karayolu ve köy yolu ağı da oldukça geniş. Bu durum ölü ve diri yoğun bitki örtüsü ile birleşince yangın riski daha da artıyor. Özellikle yaz aylarında turist akınına uğrayan yerlerde orman içi ve orman kenarında birçok kamp yeri, ören yeri ve piknik yeri mevcut. Bu gibi yerler orman yangınları için büyük risk taşıyor. İşte bu noktada kamunun yanı sıra bireysel sorumluluklar da ön plana çıkıyor. Halkımız daha duyarlı ve dikkatli olmalı. Yangında önceliğimiz, çıkmasını engellemek olmalı’’ dedi.

2022 verilerine göre, Türkiye’de çıkan 2160 yangından sadece 356’ı doğal nedenlerle ortaya çıkarken, 888’nin nedeni bilinmiyor. Yamaner, yangınların büyük çoğunluğunun insanların dikkatsizliklerinden kaynaklandığını belirterek ‘’ Örneğin 2023 yılında Muğla orman bölgesinde çıkan yangınlardan 130’unun (yüzde 40) sorumlusu bulunamadı. Bu durum, toplumda yeterince farkındalık olmadığını ortaya koyuyor. Çünkü insanlar farkında olmadan bu yangınlara da sebebiyet verebiliyor. Cezaları ne kadar artırırsanız artırın önemli olan toplumsal bilinci yükseltmek. İnsanlar yaptıkları hareketlerin sonucunu çoğu kez düşünemiyor.’’ dedi