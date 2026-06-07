Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta 6 kilogram ADB-BUTİNİCA uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin yaklaşık 900 kilogram sentetik kannabinoid üretiminde kullanılabileceği değerlendirildi.

KONYA (İGFA) - Konya'da narkotik ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir operasyona imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, şüpheli bir araçta yapılan aramada 6 kilogram ADB-BUTİNİCA uyuşturucu hammaddesi bulundu.

Yetkililer, ele geçirilen miktarın yaklaşık 900 kilogram sentetik kannabinoid üretimine dönüştürülebilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

???? NARKOTİK EKİPLERİMİZ UYUŞTURUCU SEVKİYATINA DARBE VURDU!



???? Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin düzenlediği başarılı operasyonda;



▶️ Bir araçta 6 kg ADB-BUTİNİCA uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.



⏩ Yapılan değerlendirmede, bu miktardan yaklaşık 900: pic.twitter.com/xRnd1mgbKw — Konya İl Emniyet Müdürlüğü (@KonyaEmniyeti) June 7, 2026