Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta 6 kilogram ADB-BUTİNİCA uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin yaklaşık 900 kilogram sentetik kannabinoid üretiminde kullanılabileceği değerlendirildi.

KONYA (İGFA) - Konya'da narkotik ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir operasyona imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, şüpheli bir araçta yapılan aramada 6 kilogram ADB-BUTİNİCA uyuşturucu hammaddesi bulundu.

Yetkililer, ele geçirilen miktarın yaklaşık 900 kilogram sentetik kannabinoid üretimine dönüştürülebilecek kapasitede olduğunu belirtti.

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Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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