Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Cuma Buluşmaları” kapsamında Işıklar Mahallesi Özdilek Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi’nin her Cuma geleneksel hale getirdiği Cuma Buluşmaları devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Işıklar Mahallesi Özdilek Camii’nde kılınan Cuma Namazı’nın ardından mahalle sakinleri ile bir araya gelerek onlardan gelen talep ve önerileri dinledi. Cuma programında Başkan Pekyatırmacı’ya Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop da eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı; “Çok geniş bir yelpazede hizmet üretiyoruz”

Cuma bereketini vatandaşlarla bir araya gelerek paylaştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ” Cuma günleri geleneksel hale getirdiğimiz buluşmalar hemşehrilerimiz ile belediyemiz arasındaki yakınlaşmayı daha da pekiştiriyor. İstişare kültürü kapsamında mahalle sakinlerimizin öneri ve taleplerini dinliyor, hizmetlerimizin planlamalarını da birlikte yapıyoruz. Amacımız ilçe sakinlerimizin yaşam konforunu daha da arttırmak. Bu amaç doğrultusunda durmadan çalışıyor, eğitimden, sağlığa, fiziki altyapıdan, sportif ve kültürel etkinliklere kadar çok geniş bir yelpazede hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin cumasını tebrik ediyor, hayırlı ve bereketli bir gün diliyorum.” dedi.