Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, hafta kapsamında Konyalı şehit polislerin ailelerini unutmayarak evlerinde vefa ziyaretleri yaptı. Ziyaretler kapsamında şehit polis memuru Recep Şahin'in kızı Yeliz Uluçam, şehit polis memuru Mehmet Yıldızoğlu'nun eşi Perihan Yıldızoğlu ve şehit polis Arif Demir'in anne ve babası Saliha-Ramazan Demir ile bir araya gelindi.

Duygusal anların yaşandığı buluşmalarda şehitlerin aziz hatırası bir kez daha yad edildi.

'ZİYARETLER SADECE BİR ANMA DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR GÖNÜL KÖPRÜSÜ OLUYOR'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin sadece bir anma değil, aynı zamanda bir gönül köprüsü olduğunu vurgulayarak, 'Şehitlerimiz, bu toprakların bağımsızlığı ve huzuru için canlarını feda eden en kıymetli değerlerimizdir. Onların bizlere emaneti olan aileleri ise başımızın tacıdır. Şehit ailelerimizin her zaman yanında olmak, onların acısını paylaşmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza şükran borçluyuz. Görevleri başında şehit olan kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anarken gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Emniyet Teşkilatımızın Polis Haftası'nı tebrik ediyorum' diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ziyaretler, şehit aileleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Ziyaretlerde; Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Raşit Turan Turan ile birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Biniş ve Konya Şehit Aileleri Derneği adına Necati Çolak da yer aldı.