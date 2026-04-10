Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın ev sahipliğinde İzmir ve Ege Bölgesindeki üniversitelerin rektörleri ile bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan ve teorik eğitim ile pratik eğitimin birlikte yürütülmesini amaçlayan yeni eğitim modeline ilişkin iş birliği protokolü kapsamında İzmir'e gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, DEÜ Çatı Restoran'da düzenlenen akşam yemeğinde bölge rektörleriyle toplantıda buluştu.

Program öncesinde DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ı makamında ziyaret eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, üniversitenin YÖK programlarına uygun geliştirdiği projeler ve, yükseköğretimde mesleki eğitimin yaygınlaştırılması, sanayi kuruluşlarının beklentisini karşılayacak programların açılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bölge rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ise; İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin sanayi ve turizm potansiyeline yönelik sektör ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca, hayata geçirilmesi planlanan projeler ile mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN DEÜ'YE TEBRİK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, nazik ev sahipliği dolayısıyla DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'a teşekkür ederek, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin EK-46 ve EK-34 programlarındaki başarılarının yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını takdir etti.

Prof. Dr. Erol Özvar, konuşmasında yükseköğretimde uygulama odaklı yaklaşımların önemine dikkat çekerek,

'Üniversitelerimizin yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda ürettiği bilgiyi sahaya aktaran kurumlar olması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen iş birlikleri, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdamına doğrudan katkı sunacaktır. İzmir'in ve bölgenin sahip olduğu potansiyel, bu modelin başarıyla uygulanması için güçlü bir zemin oluşturmaktadır. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek projeleri desteklemeye devam edeceğiz,' ifadelerini kullandı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nin köklü geçmişi ve güçlü akademik altyapısıyla sanayi kuruluşları ve bölge üniversiteleriyle iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu iş birliklerini daha ileri taşımaya hazır olduklarını vurguladı.

Toplantı, plaket ve hediye takdimi ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

EBSO İLE YÖK ARASINDA MESLEKİ EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

Yükseköğretimde teorik eğitim ile pratik eğitimin birlikte yürütüleceği yeni model kapsamında, pilot iller arasında yer alan İzmir'de EBSO ile YÖK arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde; İzmir'de 8 üniversite ve 1 vakıf meslek yüksekokulunda, 93 farklı programda öğrenim gören yaklaşık 12 bin öğrencinin söz konusu uygulamadan yararlanması planlanıyor.