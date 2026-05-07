Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tarafından, 4. sınıf öğrencilerinin eğitim süreçleri boyunca ortaya koydukları özgün çalışmaların yer aldığı 'Mezuniyet Sergisi' düzenlendi.

KONYA (İGFA) - İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin farklı teknik ve yaklaşımlarla hazırladığı, sanatsal bakış açılarını ve üretim yetkinliklerini yansıttığı eserler, 'Mezuniyet Sergisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış törenine İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Topcuoğlu ile İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birol Büyükdoğan'ın yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı.

'SERGİDE YER ALAN ÇALIŞMALAR EMEK, ARAŞTIRMA VE DİSİPLİNLİ ÇALIŞMANIN SONUCUDUR'

Serginin açılış konuşmasını yapan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Topcuoğlu; 'Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri böylesine nitelikli çalışmalarla ortaya koymaları bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sergide yer alan çalışmalar emek, araştırma ve disiplinli çalışmanın sonucunu göstermektedir. Mezuniyet aşamasına gelen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum' şeklinde konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN KENDİ BAKIŞ AÇILARINI TASARIM DİLİYLE YANSITMALARI ÇOK KIYMETLİ'

İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birol Büyükdoğan; 'Bugün burada sergilenen çalışmalar, öğrencilerimizin dört yıllık eğitim sürecinde kazandıkları bilgi birikiminin, teknik donanımın ve düşünsel altyapının önemli bir göstergesidir. Her çalışma, uzun bir hazırlık sürecinin, yoğun emeğin ve güçlü bir ifade arayışının sonucunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerimizin kendi bakış açılarını tasarım diliyle yansıtmaları ve bunu nitelikli projelerle sunmaları bizler için oldukça kıymetlidir. Öğrencilerimizle gurur duyuyor, kariyer yolculuklarında başarılar diliyorum' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle kapılarını açan sergi, KTO Karatay Üniversitesi C Blok Fuaye Alanı'nda 08 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilir.