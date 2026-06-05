Tüm Emeklilerin Sendikası'nın Keşan Şubesi kuruldu. Yapılan ilk genel kurulda Ahmet Erkan başkan seçilirken; yönetim, denetleme ve disiplin kurulları belirlendi. Sendika, emeklilerin hak kayıpları ve maaş sorunları için mücadele edecek.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde emeklilerin tek bir çatı altında güçlü, bağımsız ve demokratik bir mücadele yürütmesi amacıyla başlatılan sendikal hareketlilik, resmi kurumsallaşma yolunda tarihi bir adıma sahne oldu. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkan düzeyinde düzenlenen ve emekli maaşlarındaki yasal hak kayıplarının masaya yatırıldığı geniş katılımlı panelin ardından, sendikanın yerel yapılanmasında heyecan zirveye ulaştı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen'in katılımıyla Keşan'da düzenlenen ve emekli aylıklarının sefalet zulmüne dönüştüğünün vurgulandığı panelin ardından, gözler şimdi de sendikanın yerel kurumsallaşma hamlesine çevrildi. Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilcisi Başkanı Ahmet Erkan, Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Şubesi'nin ilk genel kuryulunda da başkan olarak seçildi.

Listede Keşan'da emekli mücadelesine yön verecek çok sayıda tanıdık isim yer alırken, çarşaf liste şeklinde yapılan seçimlerde, Yönetim Kurulu Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu şu isimlerden oluştu.

Ahmet Erkan başkanlığındaki yeni yönetimde; Alev Kolbaş, Derya Aktan, Dilruba Dedeoğlu Durmaz, Faruk Kayışçı, Hasan Işık, Ali Gülmez yer alırken, Necip Yılmaz, İbrahim Öztürk ve Osman Demir Denetleme Kurulu'na, Hasan Karagöz, Cemil Semerci ve Saliha Kafalı ise Disiplin Kurulu'na seçildi.