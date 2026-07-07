Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Lise Medeniyet Akademileri'nde 2026 Yaz Okulu başladı. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler, yeni dönemin ilk derslerinde arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmenin ve farklı alanlarda kendilerini geliştirecek eğitimlere başlamanın heyecanını yaşadı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan yaz okulu programlarıyla öğrenciler, yedi hafta boyunca dersler, atölyeler, etkinlikler ve kamp organizasyonlarıyla dolu bir eğitim dönemine 'merhaba' dedi.

LİMA'da 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için hazırlanan yaz okulunda Kur'an-ı Kerim, İlmihal, Ayetlerin Evreni, Değerler Pusulası, Medeniyetin İzinde, Sayısal Okuryazarlık, Dil Mirası, Kozmos, Ekolojik Okuryazarlık ve Eleştirel Düşünce dersleri yer alıyor. Gençler, derslerin yanı sıra farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri içeriklerle yaz tatilini fırsata dönüştürüyor.

Lise Vizyon Yaz Okulu kapsamında ise öğrenciler; Kur'an-ı Kerim, İlmihal, Değerler Pusulası, Ayetlerin Evreni, MatPrime, Öğrenme Stratejileri, Medeniyetin İzinde, İngilizce ve Açık Mikrofon dersleriyle hem akademik başarılarını destekliyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

YKS YAZ OKULU İLE ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLIK SÜREÇLERİ DESTEKLENECEK

12. sınıf ve mezun öğrenciler için hazırlanan YKS Yaz Okulu programında ise Matematik, TYT Matematik, Geometri, Problemler, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Dil ve Anlatım, Felsefe ve Din Kültürü dersleriyle öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık süreçleri destekleniyor.

Yaz okulu boyunca çeşitli atölye çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler ile APA kamp programları da gerçekleştirilecek. Çarşamba günleri merkez kurumlarda, Cumartesi günleri ise kurum içlerinde düzenlenecek etkinliklerle öğrencilerin sosyal yönlerini güçlendirmeleri ve yaz tatilini verimli geçirmeleri hedefleniyor.

LİMA TİYATRO TOPLULUĞUNUN YENİ SEZONUN İLK GÖSTERİSİNE TAM NOT

Öte yandan Lise Medeniyet Akademileri'nde sanatsal ve kültürel etkinlikler de tüm hızıyla sürüyor. LİMA Tiyatro Topluluğu'nun yeni sezonun ilk gösterisi ilgiyle takip edilirken oyuncu ve yönetmen Vahit Atan'ın yazıp yönettiği, yedi kısa oyundan oluşan kabare gösterisi Mevlana Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Lise çağındaki gençlerin üniversite sınavı sürecinde ve sonrasında yaşadığı olayları mizahi bir dille sahneye taşıyan gösteri; eğitim hayatındaki kaygıları, gelecek arayışını ve aile içi iletişim konularını hem düşündüren hem de güldüren anlatımıyla izleyenlerden tam not aldı.

Günümüz gençliğinin yaşadığı sorunlara ayna tutan skeçler, salonu dolduran izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Programın en anlamlı anlarından biri ise final bölümünde yaşandı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden LİMA Tiyatro Topluluğu öğrencisi Şükran Neva Budak, arkadaşları tarafından duygu dolu sözlerle anıldı. Onun anısını yaşatmak amacıyla edilen dualar ve yapılan konuşmalar salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

LİMAİLE'DE VELİLER DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME PROGRAMINDA BULUŞTU

Gençlerin gelişiminde ailelerin rolünü güçlendirmek amacıyla yürütülen LİMAİLE Programı kapsamında ise velilerle dönem sonu değerlendirme buluşması gerçekleştirdi.

Samimi bir atmosferde düzenlenen programında, dönem boyunca gerçekleştirilen eğitimler, seminerler, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler değerlendirilirken, ailelerle elde edilen kazanımlar ele alındı. Veliler, programların aile içi iletişim, ebeveynlik süreçleri ve çocuklarıyla kurdukları ilişkilere sağladığı katkılar hakkında görüş ve deneyimlerini paylaştı.

Programda ayrıca velilerin öneri ve geri bildirimlerine de yer verildi. Gelecek dönem gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinin yapıldığı buluşma, veliler arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirirken kurumla kurulan bağın ve aidiyet duygusunun pekişmesine de katkı sağladı.