KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle düzenlenen İzmit Bal Günleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. Doğal ve katkısız balı üreticiden doğrudan tüketiciyle buluşturan etkinlik, 7-8-9 Mayıs tarihlerinde İzmit Belediye Meydanı'nda devam edecek.

Kentteki bal üreticilerini desteklemek ve yerel üretimi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen İzmit Bal Günleri'nde üreticiler, birbirinden farklı doğal bal çeşitlerini ve arıcılık ürünlerini vatandaşların beğenisine sunuyor.

Etkinliğin ilk gününde stantlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kaliteli ve güvenilir ürünlere doğrudan ulaşma fırsatı buldu.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni de etkinlik alanını ziyaret ederek bal üreticileriyle bir araya geldi.

Üreticilere hayırlı işler ve bol kazanç dileklerini ileten İrteni, stantları tek tek gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.