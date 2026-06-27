Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Temmuz 2026 faaliyet takviminde; yol, dağ bisikleti, pist, BMX ve gran fondo olmak üzere 5 farklı disiplinde, Türkiye'de 12 şehir ve yurt dışında 5 ülkede gerçekleştirilecek toplam 22 yarış, şampiyona ve milli takım kampı yer alıyor.

SAMSUN (İGFA) - Haziran ayında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlar ve milli sporcuların Avrupa'da elde ettiği başarılı sonuçların ardından, Türkiye Bisiklet Federasyonu temmuz ayında Türkiye Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları, Türkiye Kupası yarışları ve milli takım kamplarıyla bisiklet sezonunun en yoğun dönemlerinden birine giriyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Temmuz 2026 faaliyet takviminde; yol, dağ bisikleti, pist, BMX ve gran fondo olmak üzere 5 farklı disiplinde, Türkiye'de 12 şehir ve yurt dışında 5 ülkede gerçekleştirilecek toplam 22 yarış, şampiyona ve milli takım kampı yer alıyor.

Temmuz ayında Ankara, Artvin, Bartın, Erzincan, Hatay, Kahramanmaraş, Konya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenecek yarışlar, şampiyonalar ve milli takım kamplarıyla bisiklet heyecanı Türkiye'nin dört bir yanına yayılacak. Aynı dönemde milli sporcular, Almanya, Avusturya, İsviçre, Romanya ve Slovenya'da gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek. Faaliyet takviminde Dağ Bisikleti ve Pist Bisikleti Türkiye Şampiyonaları, Türkiye Kupası Yol Yarışları, Türkiye BMX Race Şampiyonası, Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonaları ile milli takım hazırlık ve gelişim kampları öne çıkıyor. Yurt içinde düzenlenecek organizasyonlar sporculara önemli rekabet ve gelişim fırsatları sunarken, milli takım da Avrupa'nın prestijli organizasyonlarında kürsü mücadelesi verecek.

Avrupa'da Türk bisikleti rüzgârı esecek

Geleceğin yıldızları Slovenya'da pedal çevirecek

4 Temmuz'da düzenlenecek Kids Tour of Slovenia, genç yol bisikletçilerini uluslararası arenada buluşturacak önemli organizasyonlardan biri olacak. Avrupa'nın önde gelen altyapı yarışlarından biri olarak kabul edilen organizasyon, genç sporcuların uluslararası deneyim kazanmaları ve gelişimlerini sürdürmeleri açısından büyük önem taşıyor.

Milli Takımlar Avrupa arenasında

7 Temmuz, Türk bisikleti için temmuz ayının en önemli uluslararası yarış günlerinden biri olacak. Milli sporcular, Almanya'nın Cottbus kentinde düzenlenecek Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası ile Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Junior Festivali kapsamında Dağ Bisikleti disiplininde Türkiye'yi temsil edecek. Temmuz ayı boyunca milli takım, Romanya'daki Yıldızlar Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonası ve İsviçre'deki Büyükler Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonası başta olmak üzere Avrupa'nın önemli organizasyonlarında mücadele edecek. Milli sporcular ayrıca Romanya'nın Brasov kentinde düzenlenecek Downhill Balkan Şampiyonası'nda da mücadele edecek. Yıldızlardan elit sporculara uzanan milli takım kadrosu, uluslararası deneyim kazanmanın yanı sıra kürsü hedefiyle pedal çevirecek.

Sakarya'da BMX heyecanı yaşanacak

4-5 Temmuz tarihlerinde Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Türkiye BMX Race Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Olimpik branşlar arasında yer alan BMX'te sezonun önemli organizasyonlarından biri olan şampiyona, elit ve genç sporcuları aynı start çizgisinde buluştururken, Türkiye'de BMX branşının gelişimine de katkı sağlayacak.

Konya'da geleceğin şampiyonları yetişiyor

8-10 Temmuz tarihlerinde Konya Olimpik Velodromu'nda gerçekleştirilecek Pist Bisikleti Gelişim Kampı, genç sporcuların teknik, taktik ve performans gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra milli takım altyapısının güçlendirilmesi açısından da önemli rol üstlenecek. Olimpik standartlardaki velodromda düzenlenecek kamp, geleceğin milli sporcularını uluslararası yarışlara hazırlayan önemli organizasyonlardan biri olacak.

Türkiye Şampiyonaları heyecanı Nevşehir ve Konya'da yaşanacak

16-17 Temmuz tarihlerinde Nevşehir'de Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında ise Konya Olimpik Velodromu'nda Pist Bisikleti Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Sezonun en prestijli ulusal organizasyonlarında Türkiye şampiyonları belirlenecek.

Erzincan'dan Trabzon'a bisiklet heyecanı

Temmuz ayında Erzincan'da Puanlı Türkiye Şampiyonası 4. Etap yarışları ve Ergan MTB Cup, Hatay ile Trabzon'da Türkiye Kupası Yol Yarışları, Zonguldak Gran Fondo, Muğla'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışı ile Bartın, Kahramanmaraş ve Artvin'de düzenlenecek bölgesel dağ bisikleti etap yarışları, Türkiye'nin dört bir yanında bisiklet heyecanını yaşatacak.