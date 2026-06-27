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TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF yönetimi, teknik heyet ve futbolcularımızı taşıyan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na inen A Millî Takımımız, oynanan son maçta Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'ın golleriyle ABD'yi 3-2 yenmişti.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki ABD'yi 3-2 yenerek turnuvaya veda eden A Millî Takımımız, ABD'den ayrılarak Türkiye'ye döndü.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yenerek turnuvaya veda eden A Millî Takımımız,yurda döndü.

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