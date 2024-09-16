Bisiklet şehri Konya’da bisiklet alanında örnek çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanıcılarının bisikletleriyle girebileceği bir kafe tasarımı için “Pedal Kafe İçerik Geliştirme Çalıştayı” düzenledi. Bisikletseverler şehirde, 22 Eylül’e kadar bisiklet tramvayını da ücretsiz olarak kullanabilecek.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri Konya’da hayata geçirmeyi planladığı, bisiklet kullanıcılarının bisikletleriyle birlikte girebileceği Pedal Kafe için Avrupa Hareketlilik Haftası’nda içerik geliştirme çalıştayı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa’da 2 bini aşkın şehirle aynı anda kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sürdürülebilir ulaşım, sağlıklı yaşam ve güvenli hareketliliğe dikkat çekmek için bu yıl da çok sayıda etkinliğe imza atacaklarını söyledi.

Bisiklet Şehri Konya’da, Türkiye örnek olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Altay, “Ülkemizin en uzun bisiklet yol ağı, ilk bisiklet master planı, bisiklet köprüleri, bisiklet tramvayı gibi hizmete sunulan, yakın zamanda açılışını yapacağımız Velespit Müzesi gibi hizmetlerin yanında şimdi de şehrin önemli markalarından birisi olacak bir kafe konsepti üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda bisiklet konusundaki paydaşların fikrini alma adına Sosyal İnovasyon Ajansı’nda Pedal Kafe İçerik Geliştirme Çalıştayı'nı düzenledik. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ilk gününde böyle bir çalışma ayrıca anlamlı oldu. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Hareketli yaşamın önemine değinen Başkan Altay, “Bu yılki teması ‘Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım’ olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca şehrimiz genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Bisiklet kullanıcılarımız için reflektörlü yelek dağıtımı, bisikletlilerle Beyşehir turu, öğrencilerimiz için Güvenli Okul Yolları eğitimi ve yine öğrencilerimiz için toplu ulaşım eğitimleri verilecek. Ayrıca bisiklet tamir aracımız Bisbulans da ilçelerde bisiklet kullanıcılarına hizmet verecek. Ben 7’den 70’e herkesi etkinliklere katılarak hareketin merkezinde olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı

Konya Altın Pedal Bisiklet Topluluğu Derneği Başkanı Haluk Ay, Pedal Kafe’nin bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını destekleyen güzel bir çalışma olduğunu belirterek, “Pedal Kafe’nin içeriğini en doğru en kullanılabilir şekilde oluşturmak için çalıştaya katıldık. Tavsiyelerimizi ilettik. Arkadaşlarla çok güzel projeler geliştirdik” dedi.

Bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden, ilgili kurumlardan ve bisikletseverlerden katılımla gerçekleşen çalıştayda; alınarak mekan tasarımı, park alanları, menü, ürün satışı gibi alanlarda fikir alışverişi yapıldı.

KONYA'DA AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Doğayı korumak, yeni nesillere temiz bir çevre bırakmak ve hava kirliliğini önlemek amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine Pedal Kafe İçerik Geliştirme Çalıştayı, daha sürdürülebilir ulaşıma geçişi sağlamayı amaçlayan EIT Raptor Projesi farkındalık çalışması etkinlikleriyle başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde bisiklet tamircisi olmayan mahallelerde bisiklet kullanıcıları için hizmete sunduğu Bisbulans’ı Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca farklı bölgelerde vatandaşların istifadesine sunacak.