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Antrenörler tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen sporcular, Konya Büyükşehir Belediyespor altyapısında basketbol yolculuklarına ilk adımlarını atacak. Seçilen isimlerle ilgili bilgilendirme, ailelere telefon yoluyla yapılacak.

Türkiye Pickleball'da ilk şampiyonlar Bursa'da belli oldu

Türkiye Pickleball'da ilk şampiyonlar Bursa'da belli oldu

Aileleriyle birlikte spor salonuna gelen genç sporcular, yaş gruplarına göre farklı saatlerde seçmeye alındı. Yoğunluğa göre gruplar halinde parkeye çıkan genç sporcular kurulan istasyonlarda antrenörlerin gözüne girmek için yeteneklerini sergiledi.

“Türkiye’nin Güçlü Altyapısı” sloganıyla Türk sporuna büyük katkı sağlayan Konya Büyükşehir Belediyespor basketbolda yeni yıldızlarını aradı. 8-14 yaş arası erkek sporculara yönelik yeni yıldız adayları kazandırmak amacıyla Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapılan seçmelere 920 genç yetenek kayıt yaptırdı.