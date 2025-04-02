Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Dr. Sıddık Özmerzifonlu Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek hem alışveriş yaptı hem bayram sonrası esnafa hayırlı işler diledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnafla ve vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Başkan Altay, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Dr. Sıddık Özmerzifonlu Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hem alışveriş yaptı hem de iş yerlerini tek tek dolaşarak bayram sonrası hayırlı işler temennisinde bulundu.

Konya’nın her köşesinde esnafın ve vatandaşların talep ve önerilerini dinlemeye büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrıları, bu ülkenin esnafına, üreticisine ve emeğine yapılan haksızlıktır. Biz de bayram sonrası esnafımızdan hem alışverişimizi yaptık, hem de hayırlı işler diledik. Biz esnafımızın, alın teri döken üreticimizin, yerli ve millî markalarımızın her zaman yanındayız. Değerlerimize hep birlikte sahip çıkacağız. Bizi muhabbetle karşılayan tüm esnaf kardeşlerime teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.