Mersin Büyükşehir Belediyesi, kapsayıcı belediyecilik çalışmaları çerçevesinde engelliler için de projelerini sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Büyükşehir, görme engelli yurttaşları ve ailelerini Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelinin eşlik ettiği etkinlikte; doğa yürüyüşü, gezi ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Ayrıca doğada beyaz bastonuyla özgürce yürüme şansı yakalayan görme engelliler; çimen ve toprağı ayaklarında hissetmenin yanı sıra, doğanın eşsiz kokusunun da tadını çıkardı.

SALMAN: 'GÖRME ENGELLİLER DOĞADA RAHATÇA VAKİT GEÇİRDİKLERİ İÇİN DAHA ÖZGÜVENLİ HİSSEDİYORLAR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Kampı'nda görev yapan Pınar Salman, 'Tarsus Gençlik Kampı'nda 12 ay boyunca birçok kesimden insanı ağırlamaktayız. Bu hafta sonu da görme engelli vatandaşlar burada ve birçok deneyim yaşama şansları oldu. Onlarla doğada yürüyüş yaptık, gezinti aracıyla gezdik. Nehir kenarında olduğumuz için, nehir ve doğanın kokusunu hissediyoruz. Ayrıca burada yetişen bitkilerin hepsini topladık ve koku alma duyusu ile ne bitkisi olduğunu tanımladık' diye konuştu.

Görme engellilerin kampta çok güzel vakit geçirdiğini belirten Salman, 'Görme engelliler için tek başına aktivite yapmak zor. Burada doğada oldukları için rahat bir şekilde yürüyor ve aktivitelerini gerçekleştiriyorlar. Böylece kendilerini daha fazla özgüvende hissediyorlar' dedi.