Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus'un tarihi dokusunu koruyarak bölgedeki ulaşımı daha düzenli ve konforlu hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Dolmuş Durakları' projesini tamamladı. Yeni dolmuş durakları, 15 Ağustos Cumartesi sabahından itibaren Başkentlilere hizmet vermeye başlayacak. Keçiören ve Mamak güzergahını kullanan vatandaşlar, yeni duraklarda daha güvenli ve konforlu bir ortamda dolmuşlarını bekleyecek.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus'un tarihini ayağa kaldıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Bölgedeki ulaşımı daha düzenli ve konforlu hale getirmek amacıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 'Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Dolmuş Durakları' projesini tamamladı.

Ulus'ta kent içi ulaşımın önemli noktalarından biri olan mevcut dolmuş durakları, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü itibarıyla yaklaşık 200 metre ileride bulunan yeni komplekste hizmet vermeye başlayacak.

Gülbaba, Bentderesi, Sanatoryum, Hasköy, Etlik, Aktepe, Keçiören, İncirli, İçaydınlık, Mamak, Siteler, Akdere, Abidinpaşa ve Seyranbağları güzergahlarını kullanan vatandaşlar, yeni duraklarda daha güvenli ve rahat bir ortamda dolmuşlarını bekleyebilecek.

'TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

ABB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Uygulama Şefi Hüner Yonga, projenin yalnızca bir ulaşım noktası olmadığını belirterek, 'Ulus'ta kent içi ulaşımın önemli noktalarından biri olan bu projeyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Toplu ulaşımın daha düzenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, dolmuş durakları çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlendi.

Vatandaşların günlük toplu taşıma kullanımını iyileştirmeyi amaçlayan yeni duraklar, daha düzenli, güvenli, erişilebilir ve çağdaş bir ulaşım ortamı oluşturuyor' diye konuştu.

Yonga, yeni duraklarda yolcuların ulaşım araçlarını daha güvenli ve konforlu bir ortamda bekleyebilmesi için korunaklı alanlar oluşturulduğunu belirterek, 'Projeyle yalnızca bir ulaşım noktası değil, Ulus'un tarihi ve kentsel dokusuyla bütünleşen çağdaş bir kamusal alan oluşturulması hedeflendi. Kompleks içerisinde daire başkanlığımız hizmet birimi, Başkent Market ve ticari alanlar yer almakta.

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tahsisi yapılan alanlarda kutsal emanetler ve islami sanat eserlerinin sergilenmesi sağlanmakta. 15 Ağustos cumartesi sabahı itibarıyla kullanıma açılacak olan Kapalı Dolmuş Durakları, Ankara'ya ve Ulus'a hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

DOLMUŞLAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR

Projeyle sit alanı içerisinde dağınık şekilde bulunan dolmuşların daha düzenli bir noktada hizmet vermesi hedefleniyor. Yeni durakların devreye girmesiyle birlikte ulaşımın daha düzenli hale getirilmesinin yanı sıra Ulus'ta sürdürülen Arkeopark ve Roma Tiyatrosu gibi projelerin de daha sağlıklı şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Ulus'un tarihi ve kentsel dokusuyla bütünleşecek şekilde tasarlanan kompleks içerisinde kapalı otopark, dolmuş hareket ve bekleme peronları, ticari alanlar, seyir terasları ve sergi salonları bulunuyor. Kompleks içerisinde ayrıca Başkent Market ve ABB hizmet birimleri yer alıyor.

YOLCULAR DAHA KONFORLU BEKLEYECEK

Yeni duraklarda yolcuların ulaşım araçlarını daha güvenli ve konforlu bir ortamda bekleyebilmesi için korunaklı alanlar oluşturuldu. Projede yaya erişiminin kolaylaştırılması da gözetilirken, farklı bölümlere ulaşım sağlayan yaya girişleriyle kompleksin kent yaşamıyla bütünleşmesi hedeflendi.