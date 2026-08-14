İzmir Büyükşehir Belediyesi, domates ve çilek üreticilerinin bir yıllık emeğini bir gecede yok edebilen don olaylarına karşı harekete geçti. Artan maliyetler ve iklim değişikliği nedeniyle zor günler geçiren çiftçilere 'agril' adı verilen özel örtü ve tutucu dağıtıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklimsel risklere karşı üreticiyi korumak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçirdi. İzmir tarımı açısından önemli bir yere sahip domates ve çilek üretiminde ürün kayıplarına yol açan don olaylarına karşı agril örtü (don ve kırağı örtüsü) ile agril tutucuların dağıtımına başlandı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçilere verilen eğitimlerin ardından ilk dağıtım, çileğiyle ünlü Menemen'in Emiralem bölgesinde gerçekleştirildi. Önümüzdeki ay başlayacak dikim sezonu öncesinde çiftçilere, mahsulleri dondan koruyacak agril örtüler dağıtıldı.

ÜRÜN KALİTESİ YÜKSELECEK

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, domates ve çilek üreticilerine yönelik hazırlanan program kapsamında toplam 2 bin rulo agril örtü ile bin rulo agril tutucu plastik boru dağıtacak. Agril örtüler sayesinde İzmir'de yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik tarım alanının iklimsel risklere karşı korunması hedefleniyor. Tarımsal üretimde kaliteyi ve sürekliliği artırmayı amaçlayan agril örtü sistemi; ürünleri ilkbahar geç donları, ani sıcaklık değişimleri ile bazı zararlı ve hastalıklara karşı koruyarak verim kayıplarının en aza indirilmesine katkı sağlayacak. Bu destekle üreticilerin iklim değişikliğine bağlı üretim risklerinin azaltılması, erken üretim avantajı elde edilmesi ve ürün kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli ziraat mühendisi Hilal Balcıoğlu, 'Bu desteğin çok büyük bir önemi var. Çünkü ilkbahar ve kış aylarında yaşanan ani don olayları nedeniyle büyük ürün kayıpları yaşanıyor. Özellikle erkenci üretimi hedefleyen üreticilerimiz, ürünlerini dondan koruyamadıkları takdirde sezonu telafi etmekte çok zorlanıyor. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin agril örtüyle tanışmasını istedik. Don olaylarına maruz kalma riski yüksek bölgelerde eğitimler düzenleyerek üreticilerimizi bilinçlendirdik. Çünkü çok büyük ürün kayıpları yaşanıyor. Bir yıllık emekleri bir gecede yok olabilir. Bu durum domates üreticileri için de diğer ürün grupları için de geçerli. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'ÜRETİCİ KENDİ ALMAK İSTESE 7-8 BİN LİRA MALİYETİ VAR'

Menemen Değirmendere Mahallesi Muhtarı Ahmet Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden çok memnun olduklarını belirterek, 'Bu destek çiftçimize can suyu oldu. Özellikle bu örtüler, bizim son kırağı dediğimiz nisan ve mayıs aylarında kullandığımız bir ürün. Dolayısıyla çileği dondan kurtarıyor, tonajı artırıyor. Üretici kendi almak istese pahalı; 7-8 bin lira maliyeti var. Bunu da karşılayamıyoruz ve tonajda verim düşüklüğü yaşıyoruz. İnşallah bunun devamı gelir. Normalde 5 ton ürün alacakken 2-3 ton ürün alıyoruz. Bize çok faydalı olacak. Cemil Tugay Başkanımızdan Allah razı olsun' şeklinde konuştu.