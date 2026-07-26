Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte meydana gelebilecek orman, anız ve kırsal alan yangınlarına karşı 13 ilçede 7/24 esasına göre görev yapıyor.

VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı kent genelinde olası yangınlara karşı 271 personel ve 32 aktif müdahale aracı ile hazır bekliyor. Ekipler, gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale ediyor.

Yaz mevsiminde özellikle otluk alan, anız ve orman yangınlarında artış yaşandığına dikkat çeken ekipler, vatandaşları daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı. Ormanlık ve kırsal alanlarda ateş yakılmaması, anız yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkların çevrede bırakılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Vatandaşlardan, duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istenirken, erken ihbarın yangınların büyümeden kontrol altına alınmasında büyük önem taşıdığı belirtildi