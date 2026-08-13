İstanbul'da Maltepe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ilçedeki sosyal dayanışma ağını her geçen gün daha da büyüterek ihtiyaç sahibi yurttaşların yanında olmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yürütülen çalışmalar kapsamında, bağışlanan kullanılabilir durumdaki ev eşyaları titizlikle yeni sahipleriyle buluşturuluyor.

1 Ocak - 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda, Maltepe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından 131 haneye toplam 338 parça ev eşyası teslim edildi.

Bu kapsamda 131 hanede yaşayan toplam 344 vatandaşın ev eşyası ihtiyacı karşılanarak yaşam alanlarına destek sağlandı. Bağış yapan vatandaşların emanetlerini büyük bir titizlikle yeni sahiplerine ulaştırdıklarını belirten belediye yetkilileri, ilçede komşuluk ve sosyal dayanışma kültürünü güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Ekipler, kullanılabilir durumdaki mobilya ve beyaz eşyaları bağışçılardan teslim alıp inceledikten sonra, talepte bulunan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen komşulara güvenle ulaştırıyor.