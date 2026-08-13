ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde kent genelinde ulaşım yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ilçelerde güvenli, konforlu ve modern ulaşım ağı oluşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Mesudiye ilçesi Maksutalan Mahallesi'nde beton yol çalışması gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda güzergâhın bir bölümünde tamamlanan beton yol çalışmasının devamında ekipler yeniden sahaya indi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak.

YILLARDIR BEKLENEN HİZMET MAHALLE SAKİNLERİNİ SEVİNDİRDİ

Yıllardır yol çalışması bekleyen mahalle sakinleri, başlatılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Maksutalan Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir de çalışmalardan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederek şunları söyledi:

'Öncelikle Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu konforlu yollarda hep birlikte yürüyeceğiz.'

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor.