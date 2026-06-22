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Doğayla iç içe etkinlikler, eğitici aktiviteler ve sosyal programlarla zenginleştirilen Baba-Oğul Kampı, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunarken aile içi iletişimi de güçlendirmeyi hedefliyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, spor.konya.com.tr adresi üzerinden kayıtlarını yapabiliyor.

İkinci kamp dönemi ise 10-11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu dönemde 10-11 Temmuz tarihlerinde 10-11-12 yaş grubu, 11-12 Temmuz tarihlerinde ise 7-8-9 yaş grubu kamp deneyimi yaşayacak.

İlk kamp dönemi 3-4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Bu kapsamda 3-4 Temmuz tarihlerinde 7-8-9 yaş grubundaki çocuklar, 4-5 Temmuz tarihlerinde ise 10-11-12 yaş grubundaki çocuklar kampa katılabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin aile bağlarını güçlendirmek amacıyla Çumra Apa Spor Konya Kamp Alanı'nda geleneksel olarak düzenlediği Baba-Oğul kampı için kayıtlar alınıyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.