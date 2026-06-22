Konya Büyükşehir Belediyesi'nin aile bağlarını güçlendirmek amacıyla Çumra Apa Spor Konya Kamp Alanı'nda geleneksel olarak düzenlediği Baba-Oğul kampı için kayıtlar alınıyor.
KONYA (İGFA) - Çocukların babalarıyla kaliteli zaman geçirmesini amaçlayan kamp programı, Spor Konya Kamp Alanı'nda (Çumra Apa Barajı) gerçekleştirilecek.
İki ayrı tarihte planlanan kampta, 7-12 yaş gruplarındaki çocuklar babalarıyla birlikte doğada unutulmaz anlar yaşayacak.
İlk kamp dönemi 3-4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Bu kapsamda 3-4 Temmuz tarihlerinde 7-8-9 yaş grubundaki çocuklar, 4-5 Temmuz tarihlerinde ise 10-11-12 yaş grubundaki çocuklar kampa katılabilecek.
İkinci kamp dönemi ise 10-11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu dönemde 10-11 Temmuz tarihlerinde 10-11-12 yaş grubu, 11-12 Temmuz tarihlerinde ise 7-8-9 yaş grubu kamp deneyimi yaşayacak.
Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, spor.konya.com.tr adresi üzerinden kayıtlarını yapabiliyor.
Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 444 55 42 (3824-25) numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.
Doğayla iç içe etkinlikler, eğitici aktiviteler ve sosyal programlarla zenginleştirilen Baba-Oğul Kampı, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunarken aile içi iletişimi de güçlendirmeyi hedefliyor.