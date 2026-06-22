Bursa'nın dünyaca ünlü tarımsal ürünü Bursa Siyahı İnciri'nin kalitesinin korunması ve ihracat değerinin artırılması amacıyla 2026 yılı kontrol çalışmaları planlandı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda sağlıklı ilek kullanımının yaygınlaştırılması ele alındı.

BURSA (İGFA)- Bursa'nın önemli tarımsal ihracat ürünlerinden Bursa Siyahı İnciri'nin kalite standartlarının korunması amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Bursa İli 2026 Yılı Bursa Siyahı İncir Kontrol Komisyonu Toplantısı, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan başkanlığında yapılan toplantıda, Bursa Siyahı İnciri üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar değerlendirildi.

2018 yılında Türkiye'de, 2024 yılında ise Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili alan Bursa Siyahı İnciri'nde kaliteli üretim için ilekleme uygulaması büyük önem taşıdığına dikkati çeken yetkililer, sağlıksız ilek kullanımının mantari hastalıklar ve incir siyah sineği gibi zararlıların yayılmasına yol açarak ürün kalitesini olumsuz etkileyebileceğine belirtti. Bu kapsamda, Bursa Valiliği tarafından yayımlanan tebliğ doğrultusunda ticarete konu ilek meyvelerinin sevk edildiği ve ulaştığı noktalarda kontrol edilmesi, uygun bulunanlara belge düzenlenmesi uygulaması sürdürülecek.

2026 yılı çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan Bursa Siyahı İncir Kontrol Komisyonu, toplantıda sağlıklı ilek temini ve kullanımının artırılması, üretimde kalite standartlarının korunması ve sürdürülebilir incir yetiştiriciliğinin desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Hatırlanacağı gibi, Türkiye'nin önemli incir üretim merkezlerinden biri olan Bursa'da yetiştirilen Bursa Siyahı İnciri; kendine özgü rengi, aroması ve kalitesiyle hem iç pazarda hem de ihracatta öne çıkıyor.