Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), altyapı yönetiminde sağladığı güçlü veri altyapısı ve entegrasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR, KOSKİCBS İLE DÜNYANIN ÇEVRESİNDEN DAHA UZUN ALTYAPI HATTINI DİJİTALDE YÖNETİYOR

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği Coğrafi Bilgi Sistemleri, 40 bin kilometrekareyi aşan hizmet sahasında 41 milyon metre uzunluğundaki altyapı ağını tek merkezden izleyerek, dünyanın çevresinden daha uzun altyapıyı dijital ortamda yönetiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde 31 ilçe ve 1.142 mahallede yaşayan 2,3 milyonu aşkın nüfusa hizmet veren altyapı ağının, dijital ortamda bütüncül bir yaklaşımla kontrol altında tutulduğunu ifade ederek, sistemin günlük ortalama 245 bin, yıllık ise yaklaşık 65 milyon veri talebini karşılayarak altyapı yönetimi ve operasyonel süreçlerde önemli bir işlev gördüğünü belirtti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE KOSKİ CBS VAR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün, 40 bin kilometrekareden fazla hizmet alanında bulunan altyapı verilerini KoskiCBS üzerinden merkezi olarak yönettiğini, sistem sayesinde dünyanın çevresinden daha uzun bir alana tekabül eden 41 milyon metreyi aşkın içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, tatlısu, mor şebeke ve tarımsal sulama hatları ile yaklaşık 3 bin 900 adet üstyapı tesisini anlık olarak izleyip analiz edilebildiğini belirtti.

Konya genelinde 31 ilçe ve 1.142 mahallede yaşayan 2,3 milyonu aşkın nüfusa hizmet veren altyapı ağının, dijital ortamda bütüncül bir yaklaşımla kontrol altında tutulduğunu ifade eden Başkan Altay, 'KoskiCBS, sadece kurum içi operasyonlarda değil, vatandaş odaklı hizmetlerde de yoğun şekilde kullanılıyor.

1.150 kullanıcıya sahip olan sistem, günlük ortalama 245 bin, yıllık ise yaklaşık 65 milyon sorguya cevap vererek altyapı planlama, arıza yönetimi ve saha operasyonlarında kritik bir görev üstleniyor.

Bünyesinde 300'ün üzerinde veri alt katmanı barındıran sistemde, uydu görüntülerinden imar planlarına, adres ve bina verilerinden cadde ve sokak bilgilerine kadar çok sayıda veri entegre biçimde yönetiliyor. Bu yapı sayesinde KOSKİ, Konya Kent Bilgi Sistemleri ile tam uyumlu çalışan öncü kurumlar arasında yer alıyor' dedi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: 6 FARKLI SU ŞEBEKESİ TEK SİSTEMDE

Başkan Altay, sistem üzerinden bugüne kadar 16 bin 950 adet Altyapı Durum Belgesi ve 6 bin 927 adet Abone Hattı Bağlantı Durum Belgesi düzenlendiğini vurgulayarak, meydana gelen arıza ve kesintilere ilişkin bilgilendirmelerin de kısa mesaj yoluyla vatandaşlara anlık olarak iletildiğine dikkat çekti.

Başkan Altay, 'Konya, aynı anda 6 farklı su şebekesinin birlikte yönetildiği Türkiye'deki tek şehir olma özelliğini taşıyor. Bu kompleks yapı, KoskiCBS sayesinde koordineli ve etkin bir şekilde yönetilerek altyapı hizmetlerinde sürdürülebilirlik sağlanıyor.

Tamamen yerli imkânlarla geliştirilen KoskiCBS, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmasının yanı sıra önemli bir maliyet avantajı da sağladı. Sistemin dışa bağımlılık olmadan geliştirilmiş olması sayesinde yaklaşık 47,8 milyon liralık tasarruf elde ettik. KoskiCBS, afet ve acil durum süreçlerinde de etkin bir şekilde kullanıldı. 6 Şubat depremleri sonrasında yürütülen çalışmalarda sistem aktif olarak devreye alınarak saha verilerinin hızlı, doğru ve koordineli bir şekilde yönetilmesine katkı sağladı' ifadelerini kullandı.

KoskiCBS'nin önümüzdeki süreçte yapay zekâ destekli analizler ve büyük veri çözümleriyle daha da geliştirileceğini dile getiren Başkan Altay, böylelikle Konya'nın altyapı yönetiminde dijitalleşmenin en güçlü örneklerinden biri olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.