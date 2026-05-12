İstanbul Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce Desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (Baharlık Sebze Fidesi) Kapsamında İlçe Müdürlüğü bahçesinde tören düzenledi.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Sebze Fide Temini projesi kapsamında 159 çiftçiye 57.600 dilim kimya domates,17.100 adet troy domates, 36.900 adet karizma biber, 16.857 salatalık fidesi ilk etapta olmak üzere 18.360 adet ünlü kavun fidesi ile birlikte toplamda 146.547 adet yerli ve milli fideler Şile Çiftçisine ücretsiz olarak verildi.

'ŞİLE'NİN KENDİLERİ KÜÇÜK HEYECANLARI BÜYÜK MEHTERAN TAKIMI GÖZ DOLDURDU'

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği fide teslim töreni İlk olarak Saygı Duruşu İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Balibey İlköğretim Okulu öğrencilerinin MEHTERAN GÖSTERİSİ törene renk kattı.

Küçük öğrencilerin Mehter Marşlarını heyecanla okumaları ve kıyafetlerinin kendilerine yakışmasının yanında enstrümanlarıyla sergiledikleri görsel törene ayrı anlam kazandırdı.

Törende konuşan Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Konuşkan selamlama konuşmasında kurum faaliyetleri hakkında teknik bilgiler verdi.

Çalışkan; ' Şile ilçesi 755km2 ortalama rakımı126m 60km uzunluğunda Karadeniz'e sahili olan kestane,ıhlamur ve meşe ormanları,akarsuları,gölet ve barajları,vadileri,ovaları,iklimi ve doğal güzellikleriyle turizm kenti olmasının yanında İstanbul'a yakınlığı nedeniylede gastronomisiyle de isminden söz ettiriyor.

Ayrıca Coğrafi işaretli kestane balı, Palamut ve hamsi başta olmak üzere su ürünleri ve doğal meyve ve sebze üretimi yanında her yıl ortalama 160 noktada kurban kesim alanlarında 5.000 büyükbaş, 4.000 adet küçükbaş kurban kesimiyle de adından söz ettiren bir ilçedir Şile' dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Konuşkan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. 'İlçede 43.671 dekar arazinin 16.049 dekarında hububat ve yem bitkileri, 19 421 dekarında fındık ve meyve üretimi,4750 dekar nadas alanı,1 786 dekarında sebze üretimi ve toplamda 51 dekar örtü altında serada yetiştiricilik yapıldığına dikkat çekti.

Ayrıca Sebze Fide Temini projesi kapsamında 159 çiftçiye 57.600 dilimkimya domates,17.100 adet troy domates, 36.900 adet karizma biber, 16.587 salatalık fidesi ilk etapta toplamda 128.187 adet ve sonrasında 18.360 adet ünlü kavun fidesi ile birlikte toplamda 146.547 adet yerli ve milli fideler Şile Çiftçisine ücretsiz olarak verildiğini söyledi.

Öte yandan İlçede 2026 yılı itibariyle 1.693.000 tl buzağı desteği,1.160.000 tl kuzu ve buzağı desteği, 151.480 tl malak desteği, 223.000 tl çoban yani sürü yöneticisi desteği ve 1.068.000 tl arılı kovan desteği olmak üzere hayvancılık yapan üreticilerimize toplamda 3.200.000 tl destek sağladığına dikkat çeken Çalışkan; Çiftçilerimize zirai faaliyetlerinde 2026 yılı başından bu zamana yeni destek modeli ile planlı üretim desteği olarak yem bitkilerinde 657.000 tl diğer bitkilerde 552.000 tl ve temel destek olarak 1.187.00 tl olmak üzere üreticilerimize toplamda 3.077.000 tl destek sağlandığına dikkat çekti.

Törende çiftçiler adına konuşan Şileli çiftçi Selahattin Ak bizlere Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Valiliğimizin, İl Müdürlüğümüzün ve İlçe Müdürlüğümüzün desteklerinde dolayı herkese şahsım ve çitçi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum Allah Devletimizden razı olsun ifadelerini kullandı.

Şile Kaymakamı Mustafa Çit konuşmasında İstanbul'un hemen yanında doğal su kaynakları ve verimli topraklarında yetişen domatesler, biberler velhasıl topraktan sofralarımıza doğal yerli ve milli tohumlarla yetişen ürünlere sahip olmak çok güzel bir duygu, çiftçi ağabeylerime, ablalarıma, arkadaşlarımıza bol bereketli bir sezon diliyorum. Yaz sezonumuzda havalar düzgün gider inşallah esnaflarımızda bereketli kazançlar diliyorum şeklinde konuştu

Protokol konuşmalarının sonrasında çiftçilere fideleri dağıtıldı. Program protokol ve katılımcıların çiftçiler ile anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.