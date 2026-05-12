Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Çiftçiler Günü' dolayısıyla bu yıl 11'incisini düzenleyeceği 'Çiftçi Şenliği' ile üreticileri bir araya getirecek. 17 Mayıs Pazar günü İzmit Sapakpınar Mahallesi'nde gerçekleştirilecek şenlikte yarışmalar, gösteriler, konserler ve çeşitli etkinliklerle çiftçilerin emeği taçlandırılacak.

Şenlik kapsamındaki ilk etkinlik 14 Mayıs Perşembe günü İzmit'te düzenlenecek kortej yürüyüşü olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, protokol üyeleri, ziraat odaları başkanları, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilecek kortej, saat 12.30'da İzmit Merkez Bankası önünden başlayacak.

Cumhuriyet Bulvarı güzergâhında devam edecek yürüyüş, Fevziye Camii önünde sona erecek. Çiftçiler traktörleriyle korteje eşlik edecekken, kadın çiftçiler ise yöresel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturacak. Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirilecek yürüyüşe ziraat odaları, ziraat fakültesi, ziraat lisesi, birlikler ve kooperatifler de katılım sağlayacak.

FİDE DAĞITIMI VE İKRAMLAR YAPILACAK

Kortej yürüyüşünün ardından Mehter Takımı konseri ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek. Program kapsamında vatandaşlara sebze ve aromatik bitki fideleri dağıtılacak, çeşitli ikramlarda bulunulacak. Başkan Tahir Büyükakın, etkinlikte vatandaşları Çiftçi Şenliği'ne davet edecek.

ŞENLİKTE YARIŞMALAR VE GÖSTERİLER DÜZENLENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen şenlik, 17 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da İzmit Sapakpınar Mahallesi'ndeki mesire alanında gerçekleştirilecek. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, ziraat odaları, birlikler ve kooperatiflerin katkılarıyla zenginleşecek olan etkinliklerde; köyler arası halat çekme yarışmaları, çocuklar ve yetişkinler için çuval yarışmaları gibi eğlenceli ve ödüllü organizasyonlar yapılacak. Mehter konseri, halk oyunları, animatör gösterileri ve çocuk oyun alanları da gün boyunca şenliğe renk katacak.

TARIMSAL EKİPMANLAR SERGİLENECEK

Şenlik alanında kurulacak stantlarda birlik ve kooperatifler faaliyetlerini tanıtacak, firmalar ise tarımsal alet ve ekipmanlarını vatandaşların beğenisine sunacak. Etkinlik kapsamında yapılacak çekilişlerde ise çiftçilere çeşitli tarımsal ekipmanlar ve sürpriz hediyeler verilecek.

İMERA GRUBU ŞENLİKTE SAHNE ALACAK

Şenliğin finalinde Karadeniz müziğinin sevilen temsilcilerinden İmera sahne alacak. Seslendireceği birbirinden güzel eserlerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak olan grup, konserine saat 15.30'da başlayacak.