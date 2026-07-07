Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sathi asfalt kaplama çalışmasıyla, bölge ulaşımına konfor kazandırdı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sathi asfalt kaplama çalışmasıyla, bölge ulaşımına konfor kazandırdı.

Toplam 20 bin 500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken, Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı.

Kent genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Silifke ilçesine bağlı Cılbayır ve Karakaya mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler, yıllardır toz ve bozuk zemin nedeniyle sorun yaşanan güzergahı modern bir görünüme kavuşturdu. 10 kilometrelik Karakaya-Mut Karayolu üzerinde de 4 kilometrelik genişletme çalışması yapıldı. Çalışmayla birlikte bölgedeki tarımsal üretimin taşınması kolaylaşırken, alternatif ulaşım güzergahlarından biri olan yol daha güvenli hale geldi.

KOŞTUR: 'SİLİFKE'DE BÜYÜKŞEHİR SORUMLULUĞUNDAKİ STABİLİZE YOLLARIN TAMAMI ASFALTLANDI'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Koordinasyon Şube Müdürü Ömer Ali Koştur, yapılan yol çalışmaları hakkında bilgi vererek, Cılbayır ile Karakaya mahalleleri arasında toplam 20 bin 500 metrelik sathi asfalt kaplama çalışmasının sürdüğünü belirtti. Yolun 8 kilometrelik bölümünün daha önce stabilize durumda olduğunu ifade eden Koştur, 'Bu kısmı ilk kez asfaltla buluşturuyoruz. Bu bizim için önemli. Çünkü Büyükşehir Belediyemizin Silifke'deki yol ağında, bu çalışma ile birlikte stabilize yol kalmamış oluyor. Bu mahallelerde kış döneminde yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarını tamamladık. Ardından serme ve sıkıştırma çalışmalarını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta başladığımız asfaltlama çalışmasını da kısa süre içerisinde tamamlayacağız' dedi.