Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen Pist Bisikleti Kupası ve Gelişim Kampı, yaklaşık 200 sporcuyu bir araya getirdi.

KONYA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu, pist bisikletinde sürdürülebilir başarıyı hedefleyen Sporcu Gelişim Projesi kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu doğrultuda Konya Olimpik Velodromu'nda gerçekleştirilen Pist Bisikleti Kupası ve Gelişim Kampı hem performans sporcularını hem de geleceğin milli bisikletçilerini aynı organizasyonda buluşturdu.

Yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, Türk pist bisikletinin gelişiminde önemli bir kilometre taşı olurken, sporcuların teknik gelişimlerine ve yarış deneyimlerine önemli katkı sağladı.

Gençler ve Büyükler kategorilerinde mücadele eden 60 sporcu, 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Pist Bisikleti Şampiyonası öncesinde yarış temposunu deneyimleme fırsatı buldu. Farklı disiplinlerde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular performanslarını test ederken, milli takım antrenörleri de sporcuların son durumlarını yakından değerlendirme imkânı elde etti.

160 GENÇ SPORCU PİSTTE YILIN İKİNCİ YARIŞ HEYECANINI YAŞADI

Organizasyonun dikkat çeken bölümlerinden birini ise 12-17 yaş altyapı kategorisi oluşturdu. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 160 genç sporcu, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından uygulanan Temel Pist Bisikleti Eğitim Programı'na katıldıktan sonra Puanlı Pist Bisikleti Kupası'nın ikinci ayağında mücadele ederek yarış deneyimlerini arttırdı.

Temel eğitim programı sayesinde sporcular yalnızca teknik becerilerini geliştirmekle kalmadı; güvenli sürüş, pist kuralları ve yarış kültürü konusunda da önemli kazanımlar elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun hayata geçirdiği gelişim çalışmaları, kulüplerin pist bisikletine olan ilgisini de önemli ölçüde artırdı. Bugün Türkiye genelinde 40'ın üzerinde kulüp pist bisikleti organizasyonlarında yer alırken, sporcularını bu branşa yönlendirmek amacıyla ekipman, antrenman planlaması ve sporcu gelişimine yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) programı kapsamında 2026 yılında seçilen 22 sporcu da Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen üç günlük gelişim kampına katıldı. Milli takım antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilen teknik çalışmalarla sporcuların uzun vadeli performans gelişimlerinin desteklenmesi ve milli takım havuzunun güçlendirilmesi hedeflendi.

SPORCU SAYISI BİR YILDA İKİ KATINA ULAŞTI

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yürüttüğü Pist Bisikleti Sporcu Gelişim Projesi kısa sürede önemli sonuçlar vermeye başladı. Geçtiğimiz yıla kıyasla Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen organizasyonlara katılan sporcu sayısı iki katına yükselirken, artan ilgi altyapı çalışmalarının ve kulüplerin pist bisikletine yönelik yatırımlarının karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Federasyonun ekipman desteği, antrenör eğitimleri, temel eğitim programları ve düzenli yarış takvimiyle desteklenen gelişim modeli sayesinde Konya Olimpik Velodromu, Türkiye'de pist bisikletinin gelişim merkezi olma yolunda ilerlerken, Türkiye Bisiklet Federasyonu da yıl boyunca düzenleyeceği gelişim kampları, puanlı yarışlar ve Türkiye Şampiyonası organizasyonlarıyla sporcu havuzunu genişletmeyi ve uluslararası arenada başarı elde edecek yeni sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Konya Olimpik Velodromu'nda gerçekleştirilen organizasyonların Türk pist bisikletinin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.