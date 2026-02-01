KTO Ocak ayı Meclis Toplantısı'nda Oda faaliyetleri ve güncel ekonomik gelişmeler ele alınırken, Türkiye Hayat Emeklilik, PTT ve Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu yetkilileri sunumlar gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası'nda (KTO) Ocak ayı Meclis Toplantısı, Meclis üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya konuk olarak katılan Türkiye Hayat Emeklilik İç Anadolu Bölge Müdürü İbrahim Boğa, PTT Bölge Müdürü Mustafa Çalışkan ve Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Soner Selçuk Tekeli kurumlarıyla ilgili sunumlar yaptı. Toplantıda ayrıca Oda faaliyetleri ve güncel ekonomik konular değerlendirildi.

Toplantıda konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Suriye sınır hattında Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Öztürk, sanayi alanlarıyla ilgili önemli bir gelişmeye de dikkat çekti: 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Sanayi Alanları Master Planı ile Samsun-Mersin hattında, Konya'nın da aralarında bulunduğu 13 ilde yeni sanayi yatırım alanları oluşturuldu. Bu vizyon, ülkemizin sanayi geleceği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından son derece önemlidir.'

2026 yılına dair ekonomik öngörülerine de değinen Başkan Öztürk, enflasyonla mücadelede elde edilen kazanımların sürdürülebilir büyüme için bir fırsat sunduğunu belirtti. 'Politika faizinin 100 baz puan indirilmesi, dezenflasyon sürecine bağlılığın göstergesidir. 2026, güvenin, öngörülebilirliğin ve dengeli büyüme anlayışının güçlendiği bir yıl olma potansiyeli taşıyor' ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca KOSAM tarafından hazırlanan 'Dünya Ne Konuşuyor' sunumu Meclis üyeleriyle paylaşıldı. PTT Bölge Müdürü Mustafa Çalışkan, PTT'nin Türkiye genelinde ulaşmadığı nokta kalmadığını vurgulayarak, KTO ile ihracatçı üyelerin yurt dışı gönderim süreçlerini kolaylaştıracak bir iş birliği protokolü imzalandığını belirtti.

Toplantıya katılan diğer konuklar İbrahim Boğa ve Soner Selçuk Tekeli de kurumlarının faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.