Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda firmanın katılımı ile gerçekleşen Konya Tarım Fuarı’nın son gününde sektör temsilcileri ve ziyarete gelen vatandaşlarla buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası (KTO) TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Tarım Fuarı’nın 20 ülkeden 436 firma ve firma temsilcisini ağırladığını anımsatan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, fuarın bu yıl da yoğun bir katılımla tamamlandığını ifade etti.

Başkan Altay, Konya Tarım Fuarı’nın şehrin en önemli markalarından birisi haline geldiğini belirterek, “Fuarımız inşallah gelecek yıl çok daha büyüyerek ve güçlü şekilde yoluna devam edecek. Hem katılımcı firmalarımız hem ziyaretçilerimiz fuardan gayet memnun. Konya, tarımın başkenti, Tarım Fuarı da sadece Türkiye’de değil dünyada bilinen bir marka haline geldi. Emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Fuarımızın üreticilerimize ve tüketicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ İŞLER YAPIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 42 bin kilometrekarelik alanda çeşitli tarımsal projeleri titizlikle yürüttüklerini ifade eden Başkan Altay, “Üreticilerimizin kendini geliştirebilmeleri, yeni ürünler edinebilmeleri için yeni teknolojilerle tanışmaları adına önemli işler yapıyoruz. Bundan sonra da kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak için onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ticaret Odamıza ve TÜYAP’a fuardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.