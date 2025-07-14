Türkiye’nin ilk ve tek otizmli bireylere özel spor organizasyonu olma özelliği taşıyan SOBE Otizm Spor Oyunları’na katılan SOBE Spor Kulübü, 6 sporcusuyla yer aldığı bu prestijli organizasyonu 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve SOBE Vakfı iş birliğiyle 10-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 250 otizmli sporcuyu bir araya getirdi.

Farklı yaş ve yetenek gruplarında gerçekleşen yarışmalar; masa tenisi müsabakaları Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda, yüzme yarışları Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda, atletizm karşılaşmaları Konya Atletizm Kompleksi'nde ve binicilik etkinlikleri SOBE Vakfı yerleşkesinde gerçekleştirildi.

SOBE Spor Kulübü’nün sporcusu Emir Tekdere, atletizm branşında disk atmada Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, aynı branşta yarışan Hayati Efe Ezdemir, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. ,

Koşu kategorisinde mücadele eden Ahmet Aşılı, 200 metrede Türkiye ikincisi, 100 metrede Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yüzme kategorisinde yarışan Alper Akgül ise 100 metre sırtüstü ve 200 metre sırtüstü yarışlarında Türkiye üçüncüsü, 200 metre kelebek yarışında ise Türkiye ikincisi olarak toplam 3 madalya kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Bu sonuçlarla birlikte SOBE Spor Kulübü, toplam 7 madalyayla organizasyondan ayrılarak, otizmli bireylerin spordaki gücünü, azmini ve kararlılığını bir kez daha tüm topluma göstermiş oldu.