Konya Selçuklu Belediyesi, 2024 yılında düzenlenen Ulusal ve Uluslararası şampiyonalarda şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörleri için “Selçuklu’nunYıldızları Ödül Töreni” gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, spor yatırımları ve elde ettiği sportif başarılar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Selçuklu Vizyonu doğrultusunda olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefiyle Türkiye’nin ilk yeşil (LEED) sertifikasına sahip Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi Konya’ya kazandırılırken Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları da yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri sportif başarılar ile Selçuklu’nun gururu olmaya devam ediyor.

“Karaman ve Baykan ödül töreni öncesinde Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni yerinde inceledi”

Yeni hafta Selçuklu’da spor gündemi ile başladı. “Selçuklu’nun Yıldızları Ödül Töreni”öncesinde sporcu kişilikleri ve Türk sporuna olan katkıları ile tanınan AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ünal Karaman, yine AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, yapımında sona gelinen ve Türk spor altyapısına önemli katkılar sağlayacak olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın ev sahipliğinde inceledi. Farklı spor branşlarında Federasyon Başkanlarının da eşlik ettiği saha gezisinde çalışmalardaki son durumu Başkan Pekyatırmacı anlattı. Ziyaretin ardından protokol üyeleri ödül törenine katıldı.

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları, antrenörleri ve aileleri Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Selçuklu’nunYıldızları Ödül Töreni” programında bir araya geldi. 2024 yılında katıldığı Ulusal ve Uluslararası şampiyonalarda şehrimizi ve ülkemizi bir kez daha gururlandıran Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları veantrenörleri Selçuklu Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Selçuklu Belediyespor Kulübü 2024 yılında katıldığı müsabakalarda 66 altın, 53 gümüş ve 54 bronz olmak üzere toplam 173 madalya kazanma başarısı gösterdi. 12 farklı branşta (Wushu Kung-Fu, Judo, Taekwondo, Kick Boks, Güreş, Bisiklet, Halter, Karate, Masa Tenisi, Satranç, Okçuluk, Cimnastik) 78 sporcumuzun ödül almaya hak kazandığı 2024 yılında, Kulüp 1 Dünya Üçüncülüğü, 2 Avrupa İkincisi, 2 Avrupa Üçüncüsü, 1 Balkan Şampiyonu, 2 Balkan Üçüncüsü, 30 Türkiye Şampiyonu, 22 Türkiye ikincisi ve 25 Türkiye Üçüncüsüşeklinde derece elde etti.

Başkan Pekyatırmacı,“Kulübümüz sporcuları son 6 yılda Ulusal ve Uluslararası alanda 500 madalyayı Selçuklumuza kazandırarak bizleri gururlandırdı”

Selçuklu Belediyespor Kulübü’nün 1997 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü ve 20 branşta 238 Milli Sporcusu ve 15.868 Lisanlı sporcusu ile Türkiye’nin En Büyük Amatör Spor Kulübü olma ünvanını gururla taşıdığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Kulübümüz sporcuları son 6 Yılda Ulusal ve Uluslararası alanda 500 madalyayı Selçuklumuza kazandırarak bizleri ciddi manada gururlandırdı.Elde ettiği başarılar neticesinde Türkiye’nin örnek aldığı bir spor kulübü oldu. Spor kulübümüzün kuruluşundan bu yana görev alan tüm kulüp başkanlarımıza, yönetimde görev alan yönetim kurulu üyelerimize ve antrenörlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Spor kulübümüzün bu günlere gelmesinde tesisleşmenin çok büyük katkıları var.Bu manada Kurucu Belediye Başkanımız, İsmail Öksüzler Başkandan itibaren ilçemizde spor alt yapısının oluşmasına katkıda bulunan ve her dönem yeni tesisleri şehrimize kazandıran Adem Esen Başkanımıza ve Uğur İbrahim Altay Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tesisleşme çalışmaları kapsamında son dönemde şehrimize kazandırdığımız Mahmut Sami Ramazanoğlu Kapalı Spor Salonu, 4 okula yapılan Şehit Hacı Osman Ayyıldız, Şehit Resul Çoşkun, Şehit Mustafa Özata ve Şehit Battal Yıldız Kapalı Spor Salonları, Selçuklu Fen Lisemize yapılan kapalı spor salonu ve suni çim saha, Spor Lisemize yapılan Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha, yine 55 mahallemize yaptığımız suni çim sahalarve yenileme çalışmaları ile birlikte UEFA standartlarına uygun hale getirdiğimiz Selçuklu Belediyesi Stadımız ile birlikte ilçemizde 35 spor tesisi ve 60 salonda genç sporcularımıza hizmet ediyoruz” dedi.

“Spor okllarımızda son 6 yılda 15 branşta 124.894 çocuğumuza ve gencimize spor eğitimi verdik”

Selçuklu Belediyesi olarak sporda elde ettikleri bu başarıların arkasında spor okullarının çok büyük katkısının olduğuna işaret eden Başkan Pekyatırmacı,“ Yaz ve kış olmak üzere yılın iki farklı dönemde faaliyetlerini sürdüren spor okullarımız ile çocuklarımızı çok küçük yaştan itibaren sporla buluşturuyoruz.Alanında uzman antrenörlerimiz tarafından verilen eğitimler sayesinde çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor, ayrıca sosyalleşmelerine ve özgüven kazanmalarına destek oluyoruz.Spor okullarımızda son 6 yılda 15 branşta 124.894 çocuğumuza ve gencimize spor eğitimi verdik. Spor okullarımızda sporla tanışan ve ilk eğitimlerini alan çocuklarımız lisanslı sporcu olduktan sonra bugün göğsümüzü kabartan bu güzel madalyaları bizlere kazandırdılar.

Selçuklu Belediye Spor Kulübümüzün Su Topu Takımı bu yıl süper ligde mücadele ediyor ve takımda bulunan bütün sporcularımız spor okullarımızda yüzmeyi öğrenen, su topu takımına seçilen ve bugün bizi gururla temsil eden gençlerimizden oluşuyor.Yine spor okullarımızda eğitime başlayıp lisanslı sporcu olduktan sonra şuan yardımcı antrenör konumunda görev yapan farklı branşlarda çok sayıda sporcumuz var, hatta bu sporcularımızdan milli sporcu olup baş antrenörlüğe kadar yükselen ve şuan tecrübelerini çocuklarımızla, gençlerimizle paylaşan onların gelişimlerine büyük özveri ile katkı sağlayan sporcularımız mevcut.Bu örnekler spor okullarımızın ve kulübümüzün sürdürülebilir başarısının ne kadar ileri seviyede olduğunu bizlere gösteriyor. Spor okulları faaliyetlerimizde Gençlik Spor il Müdürlüğümüzün çok önemli katkıları var. İl Müdürümüzün şahsında tüm ekibine de buradan şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar ve oluşturduğumuz geniş spor altyapısından aldığımız güçle bugün yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.