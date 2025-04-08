Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğançay Mahallesi'ndeki bir arazide "vahşi depolama" yapıldığı gerekçesiyle İzmir'in Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı.İZMİR (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığı belirlendi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi.

Çevre Kanunu gereğince Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

https://twitter.com/csbgovtr/status/1909501483751465317