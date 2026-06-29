Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde bu yıl 8'inci kez düzenlenecek olan Gazi Yarı Maratonu'nun kayıtları 1 Temmuz'da başlıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Antep Savunması'nda şehit düşen 6 bin 317 kahraman şehidin hatırasını yaşatmak ve 'Spor Şehri Gaziantep' vizyonu doğrultusunda kent genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen maraton, 22 Kasım'da organize edilecek.

Her yıl ulusal ve uluslararası arenada büyük ilgi gören, bu yıl ise 8'inci kez koşulacak olan organizasyona kayıtlar, https://gaziyarimaratonu.gaziantep.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Maratonda dereceye giren sporculara para ödülü verilecek.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen organizasyon, 28 farklı ülkeden 1.498 sporcunun katılımıyla yoğun ilgi gördü. Bu yıl da 21K ve 10K kategorilerinde gerçekleştirilecek maratona, yurt içi ve yurt dışından binlerce sporcunun katılım sağlaması bekleniyor. Gaziantep'in tarihi mirasını sporla buluşturan Gazi Yarı Maratonu, hem profesyonel sporcuları hem de spor tutkunlarını aynı parkurda bir araya getirmeye hazırlanıyor.