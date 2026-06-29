İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından organize edilen 'İstanbul'u Yüzüyorum' yarışı tamamlandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından 'İstanbul'u Yüzüyorum, Maviyle Buluşuyorum' sloganıyla düzenlenen İstanbul'u Yüzüyorum yarışı Şaşkınbakkal parkurunda gerçekleştirildi.

Sporcular, Şaşkınbakkal Beltur Plaj Cafe yakınındaki paten pisti önünden serin sulara atlayarak İstanbul'un eşsiz mavisinde kıyasıya bir mücadele sergiledi. FINA Açık Su Kuralları'nın uygulandığı etkinlikte 1.500 ve 3.000 metrelik iki ayrı kategoride, 16 yaş ve üstü bini aşkın yüzücü hakemlerin gözetiminde podyum için ter döktü.

HEYECAN 3.000 METREYLE BAŞLADI

Günün ilk yarışı olan 3.000 metre kategorisinin startı İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ve İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk tarafından verildi. Yüzücüler 1.500 metrelik parkuru 2 tur boyunca dönerek sınırları zorladı. 3.000 metre genel klasmanda ilk 8'e giren yüzücüler para ödülü dağılımına göre sırasıyla 18 bin, 15 bin, 12 bin, 10 bin, 8 bin, 7 bin, 6 bin ve 5 bin TL kazandı.

Günün ikinci yarışı 1.500 metre kategorisinde yapıldı. Sporcuların parkuru tek turda tamamlayarak finişe ulaştığı yarış büyük çekişmeye sahne oldu. 1.500 metre kategorisinde her iki yaş grubunda da (Genel Klasman ve Gençler (16-24)) dereceye giren sporcular, birincilikten sekizinciliğe kadar sırasıyla 15 bin, 12 bin, 10 bin, 8 bin, 7 bin, 6 bin, 5 bin ve 4 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

15 FARKLI YAŞ GRUBUNDA KUPA HEYECANI YAŞANDI

Toplamda 444 bin lira para ödülünün dağıtıldığı İstanbul'u Yüzüyorum'da genel klasmanların yanı sıra belirlenen 15 farklı yaş kategorisinde de ilk üçe giren sporculara kupa verildi. Bunun yanında yarışa katılan tüm yüzücüler hatıra madalyası aldı.

Sportive, Cey Natural, Kahve Dünyası ve SKG'nin katkılarıyla düzenlenen İstanbul'u Yüzüyorum'da şampiyonlara ve farklı kategorilerde podyuma çıkan yüzücülere Sportive ve SKG tarafından çeşitli ödüller takdim edildi.