Konya Selçuklu’da 13-15 Mayıs tarihleri arasında TEKNO-SEL Robot Yarışması heyecanı yaşanacak.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen ve ön başvuruları tamamlanan TEKNO-SEL 2025 yarışmasına sayılı günler kaldı. Türkiye Yüzyılı’nda Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunarak yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin amaçlandığı ve geleceğin mühendislerini, teknoloji liderlerini ve mucitlerinin yetiştirilmesi hedeflendiği TEKNO-SEL 2025, 13-15 Mayıs tarihlerinde Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenecek. Ön başvuruları sona eren yarışmada 99 okuldan 1060 öğrenci 567 robot ile yarışacak. Organizasyonda 337 danışman görev alacak.

Yarışmada Inno Park (Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi) ile yapılan iş birliği ile de serbest kategoride yer alan üniversite düzeyinde 1. olan takıma bir yıllık ofis kullanım hakkı, dereceye giren takımlara da atölye eğitim ve mentörlük desteği sağlanacak.

Yarışmaya ortaokul ve lise öğrencileri takımlar halinde katılacak. Organizasyonda; Mini Sumo Robot Kategorisi, Yumurta Toplayan (Caretta Caretta) Robot Kategorisi, Hızlı Çizgi İzleyen Robot Kategorisi, Labirent Ustası Robot Kategorisi, Temel Çizgi İzleyen Robot Kategorisi, Serbest Proje Kategorisi), Tasarla Çalıştır Kategorisi, Mini İHA (Drone) Kategorisi ile toplam 8 ayrı kategoride yarışmalar düzenlenecek. Serbest Proje Kategorisinde üniversite düzeyi de yer alacak. Okullar arasında düzenlenecek teknoloji ve robot yarışmasında, öğrenciler robot teknolojileri alanında, özgün tasarım ve algoritma oluşturma hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik edilecek.

Serbest Proje kategorisinde düzenlenecek yarışmalar için 75 takım için 75 adet stant kurulacak. Takımlar yarışmaya katıldıkları ürünleri stantlarda sergileyecek ve sırası gelen takım jüri önüne çıkacak. Organizasyon süresi boyunca her bir stant içerisinde yarışmaya katılan projeler sergilenecek. Uluslararası Spor Salonu’nun otopark alanında kurulacak olan stant ise yıl boyunca üretim ve satış yapan okulların ürün tanıtım sergisi, üniversiteler, T3 Vakfı Teknofest Kulübü ve Deneyap Konya Tanıtım Çadırı, SETAP atölye etkinlikleri, Gençlik Meclisi ve Selçuklu Belediyespor Kulübü yer alacak. Çadır alanında öğrencilerle birlikte eğlenceli deneyler, el becerilerini geliştiren atölye aktiviteleri gerçekleştirilecek ve çeşitli oyunlar oynanacak. Etkinlik boyunca katılımcılar teknolojiyle iç içe olmanın keyfini çıkaracak.