Selçuklu Belediyesi sağlık konusunda sürdürdüğü yatırım ve iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Işıklar ve YazırMahallelerine kazandırılacak olan Aile Sağlığı Merkezlerinin protokolü düzenlenen törenle gerçekleşti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırseverler işbirliğiyleSelçuklu’ya yeni sağlık yatırımları kazandırılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 2 mahalleyeyapılacak olan yeni sağlık tesislerinin protokolü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık MüdürüProf. Dr. Mehmet Koç ile hayırseverler İsmail Kamber ve Fikri Kamber tarafından imzalandı.

Selçuklu Belediyesi, imzalanan protokolle birlikteIşıklar Mahallesi’nde arsasını temin ettiği alana 5 hekimlik aile sağlığı merkezini, hayırsever iş insanı Fikri Kamber de Yazır Mahallesi’nde 5 hekimlik aile sağlığı merkezi kazandıracak.

Selçuklu için önemli 2 yatırımın protokol imzası için bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bugüne kadar çok sayıda aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunu birlikte kazandırdıklarını belirterek, "Son 5 yıl içerisinde ilçemizde belediyemizin yer teminini yaptığı ve yapımını da üstlendiği 16 tanesi 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 14 tanesi de aile sağlığı merkezi, 1 tanesi Tarihi Hemşirelik Binası’nın Ayakta Fizik Tedavi ve GETAT Merkezi olarak düzenlenmesi, 1 tane de Aile Gelişim Merkezi Projesi olmak üzere toplam 32 projeyi ilçemize kazandırmış olduk. En son olarak da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi Projesini tamamladık, İl Sağlık Müdürlüğümüze teslimini gerçekleştirdik. Şu anda faaliyete geçti ve inşallah önümüzdeki günlerde de resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Yine ilçemizde 3 tanesi aile sağlığı merkezi, 8 tanesi de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olmak üzere 11 sağlık tesisini de hayırseverlerimizin katkılarıyla hayata geçirmiş olduk” dedi.

Sağlık yatırımlarına 2 yeni tesisi daha eklemiş olacaklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, Işıklar Mahallesi'nde yapımını gerçekleştirecekleri 5 hekimlik aile sağlığı merkezini Selçuklu Belediyesi olarak hem arsasını temin ettikleri, hem de yapımını inşallah hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise, özellikle hayırseverlerin bu konudaki katkılarına teşekkür ederek, "Fikri Kamber amcamıza ve ailesine sağlıklı ömürler diliyorum. Rabbim bu hayırlarını kabul etsin. Ülkemiz adına çok güzel örnekleri vermenin gururunu yaşıyoruz. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Işıklar ve Yazır Mahallelerine kazandırılacak olan sağlık yatırımlarının protokolü taraflarca imzalandı.