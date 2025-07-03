Konya Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Tarım Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçecek olan yüzde 70 hibeli Sera Projesi için işbirliği protokolü imzalandı.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak hem üreticimizin yanında olmayı hem de şehrimizin kalkınmasına katkı sunacak projelere ortak olmayı asli bir görev olarak görüyoruz.” dedi.

Selçuklu’da tarımsal üretimin arttırılması, tarımla uğraşan vatandaşların seracılık vesilesiyle gelirlerinin artırılması amacıyla kurumlar arasında örnek bir işbirliği protokolü daha hayata geçiriliyor. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Tarım Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı paydaşlığında çiftçilere % 70 hibeli Sera Projesi ile destek verilecek. Projeye KOP ve Selçuklu Belediyesi maddi destek sağlayacak.

BAŞKAN PEKYATIRMACI,“ BU PROTOKOL SADECE MADDİ BİR DESTEKTEN İBARET DEĞİL; ÜRETİME, EMEĞE, TOPRAĞA VE ALIN TERİNE VERİLEN DEĞERİN İFADESİ.”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tarımın geleceğinin yerel destek ve sürdürülebilir üretimle şekilleneceğini belirterek, projenin çiftçilere büyük katkı sağlayacağını söyledi. KOP İdaresi’nin sağladığı %50 hibeye, Selçuklu Belediyesi %20 katkı ekleyerek destek oranını %70’e çıkardı. Proje kapsamında kurulacak 525 metrekarelik modern seralar, dört mevsim üretime olanak sağlayacak şekilde donatılacak.

Belediyenin projeye katkısı 3 milyon 360 bin TL düzeyinde. Yararlanacak çiftçiler, İlçe Tarım Müdürlüğü ve KOP İdaresi tarafından belirlenecek. Başkan Pekyatırmacı, bu projeyle tarımda ürün çeşitliliği ve verimliliğin artacağına, vatandaşların da daha uygun fiyatlı ürünlere ulaşabileceğine dikkat çekti.

SELÇUKLU İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ KÜLAHÇI “SELÇUKLU’DA SERACILIĞI GELİŞTİRME YÖNÜNDE İLK ADIMI ATIYORUZ”

Selçuklu ilçesinde seracılığın bugüne kadar hemen hemen hiç olmadığını ifade eden Selçuklu İlçe Tarım Müdürü Tahir Külahçı “Ama yeni bir girişim, yeni bir üretim modeli olarak Selçuklu'da seracılığı geliştirme yönünde bir proje hazırladık ve sağ olsunlar belediyemiz ve KOP İdaremiz de buna destek vererek bu projeyi gerçekleştirmeye yönelik ilk adımı atıyoruz. Katkılardan dolayı belediye başkanımıza, Selçuklu Belediyemize ve belediye bünyesindeki Kırsal Kalkınma Müdürlüğü'ne ve ayrıca KOP İdaresi'ne teşekkür ediyorum. Projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.