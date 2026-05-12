TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali, Konya'da büyük katılımla başladı. 587 takımın yarıştığı festival, gençleri teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor.

KONYA (İGFA) - TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali, Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yoğun katılımla başladı. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve İnnoPark iş birliğiyle düzenlenen festival, ilk günden büyük ilgi gördü.

Anadolu'nun en büyük teknoloji organizasyonları arasında gösterilen festivalde, gençler bilim ve teknoloji alanında projelerini sergileme fırsatı buluyor. İlk aşamada gerçekleştirilen robot yarışmalarına ortaokul ve lise düzeyinde 587 takım ve 1.761 öğrenci katılıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, TEKNOSEL'in artık yalnızca bir yarışma değil, tam anlamıyla bir teknoloji festivaline dönüştüğünü belirterek gençlerin üretim gücüne dikkat çekti.

Festival kapsamında 16 farklı kategoride toplam 3 milyon 165 bin TL ödül dağıtılacağı açıklandı. Robot yarışmalarının ardından teknoloji yarışmaları, yapay zekâ projeleri ve kısa film kategorileriyle etkinlik 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Konya Valisi İbrahim Akın ise TEKNOSEL'in Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sunduğunu vurgulayarak gençlerin geliştirdiği projelerin ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu ifade etti.

Festivalin açılışına çok sayıda protokol üyesi, akademisyen, öğrenci ve kurum temsilcisi katılırken, etkinlik resmi açılışın ardından yarışmaların startıyla devam etti.