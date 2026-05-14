ROKETSAN, PUSU Silah Sistemi üzerinden gerçekleştirilen test atışında CİRİT ANTİ-İHA füzesinin hava hedefini başarıyla vurduğunu açıkladı. Şirket, mobil platformlara entegre edilen akıllı mühimmatlarla asimetrik tehditlere karşı caydırıcı gücünü artırmayı hedefliyor.
ANKARA (İGFA) - ROKETSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Asimetrik Tehditlere Karşı Caydırıcı Güç: CİRİT ANTİ-İHA' mesajıyla yeni test görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
Paylaşımda PUSU Silah Sistemi üzerinden hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta, CİRİT ANTİ-İHA Füzesi'nin hedefi başarıyla vurduğu belirtildi.
Akıllı mühimmatların mobil platformlarla entegre edildiğinin vurgulandığı açıklamada, her türlü tehdide karşı yeni çözümler geliştirmeye devam edildiği ifade edildi.
Geliştirilen sistemin özellikle düşük irtifada hareket eden insansız hava araçlarına karşı etkili bir savunma kabiliyeti sunmasının hedeflendiği değerlendirilirken, test atışının Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli teknoloji çalışmalarına önemli katkı sunduğu kaydedildi.