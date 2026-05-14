Geliştirilen sistemin özellikle düşük irtifada hareket eden insansız hava araçlarına karşı etkili bir savunma kabiliyeti sunmasının hedeflendiği değerlendirilirken, test atışının Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli teknoloji çalışmalarına önemli katkı sunduğu kaydedildi.

Akıllı mühimmatların mobil platformlarla entegre edildiğinin vurgulandığı açıklamada, her türlü tehdide karşı yeni çözümler geliştirmeye devam edildiği ifade edildi.

ANKARA (İGFA) - ROKETSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Asimetrik Tehditlere Karşı Caydırıcı Güç: CİRİT ANTİ-İHA' mesajıyla yeni test görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

