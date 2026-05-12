ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kurumsal yayın arşivinin dijital güvenliğini artırmak amacıyla yürüttüğü merkeziyetsiz depolama ve blokzincir entegrasyonu çalışmalarını tamamladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; strateji, diplomasi, iletişim, tarih ve kültür gibi farklı alanlarda hazırlanan toplam 130 resmî yayın, kurumun kendi kaynakları kullanılarak InterPlanetary File System altyapısı üzerinden kalıcı olarak depolandı. Yayınların depolama işlemi, Pinata altyapısıyla gerçekleştirildi.

Arşivde yer alan yayınların dijital doğrulama kayıtlarının ise Ethereum blokzincirinde oluşturulan akıllı sözleşme sistemiyle güvence altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, her yayının özgünlüğünün bağımsız şekilde doğrulanabildiği belirtilirken, herhangi bir içeriğin orijinal olup olmadığının aracıya ihtiyaç duyulmadan blokzincir üzerinden şeffaf biçimde sorgulanabildiği ifade edildi. Bu sistem sayesinde yayın arşivinin bütünlüğü, değiştirilemezliği ve güvenilirliğinin kalıcı olarak korunduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, söz konusu uygulamayla yayın arşivini blokzincir teknolojisiyle koruma altına alan Türkiye'deki ilk kamu kurumu olma özelliğini kazandığını duyurdu.

