Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi ile Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi'ni ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi'nin ilçenin farklı noktalarında hayata geçirdiği 'Okul Dışı Öğrenme Ortamları', yeni eğitim öğretim döneminde de binlerce çocuğun hayatına dokunmaya ve onlara yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında örnek çalışmalara imza atan merkezlerden biri olan Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi ile Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi'nin önemli bir ziyaretçisi vardı.

Eğitime verdiği destek ve gençlere olan güvenini her fırsatta ortaya koyan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her iki merkezi de ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç'ın da eşlik ettiği programda, Başkan Pekyatırmacı atölyeleri tek tek gezerek etkinliklere katılan öğrencilerle sohbet etti. Çocukların hazırladığı çalışmaları dikkatle inceleyen Başkan Pekyatırmacı, merkezlerde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, özgüveni yüksek ve geniş bir vizyona sahip bireyler yetiştirmenin en önemli hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Selçuklu Belediyesi olarak yalnızca altyapı ve fiziki yatırımlar yapmakla kalmıyor, çocuklarımızın kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen projelere de öncülük ediyoruz. SETAP programı kapsamında, okul dışı öğrenme ortamları oluşturarak yeni eğitim-öğretim yılında da çocuklarımızın gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu sayede onların hem akademik hem de sosyal-duygusal becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın doğayla etkileşim kurmaları, sanatsal ve teknolojik deneyimler yaşamaları, trafik bilincini edinmeleri bizim için çok değerli. Onları yalnızca bilgiyle donatmakla kalmayıp, geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeleri için destek olmaya devam edeceğiz. Selçuklu Belediyesi olarak, çocuklarımızın her aşamadaki gelişiminde en büyük destekçileri olmaya kararlıyız. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olan, onları destekleyen öğretmenlerimize ve ailelerimize minnettarız. Onların özverili çalışmaları ve sevgisi, gençlerimizin sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmesinde en büyük pay sahibi' diye konuştu.