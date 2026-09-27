Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Balkanlardan Anadolu'ya Kültür Şenliği kapsamında gerçekleştirilen kortej, Manisa sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.

MANİSA (İGFA) - Balkanlardan Anadolu'ya Kültür Şenliği, Manisa'da kültür, gelenek ve müziği bir araya getiren etkinliklerle devam etti. Şenlik kapsamında düzenlenen korteje binlerce vatandaş katıldı. Farklı Balkan kültürlerini yansıtan kıyafetler, bayraklar ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirilen kortej, vatandaşlardan da ilgi gördü.

Balkan kültürlerinin farklı renklerinin buluştuğu yürüyüşte katılımcıların enerjisi Manisa sokaklarına yansıdı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da korteje katılarak vatandaşlarla birlikte yürüdü. Başkan Dutlulu'ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve balkan dernekleri de eşlik etti. Kortejin Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasıyla birlikte etkinlik, Candan Erçetin konseri ile devam etti.

KORTEJİN ARDINDAN CANDAN ERÇETİN SAHNE ALDI

Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Candan Erçetin, sevilen şarkılarını Manisalılar için seslendirdi. Türk müziğinin sevilen sanatçısına meydanı dolduran vatandaşlar da şarkılarıyla eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da vatandaşlarla birlikte Candan Erçetin konserini takip etti. Sevilen eserlerin seslendirildiği gecede vatandaşlar keyifli anlar yaşarken, Candan Erçetin'in performansı büyük beğeni topladı.

Konser sırasında sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şenliğin ilk kez düzenlendiğini belirterek, 'Bu kültür şenliğini ilk defa düzenliyoruz. Çok güzel bir şenlik oluyor. Balkan kökenli, Balkan derneklerinden gelen vatandaşlarımız var ama Manisa'nın her yerinden gelen vatandaşlarımız da burada. Çok da eğlenceli geçiyor' dedi. Başkan Dutlulu, konuşmasının ardından sanatçı Candan Erçetin'e, Demircili kadınlar tarafından hazırlanan Demirci Halısı ile çiçek takdim etti. Balkan kültürlerinin farklı renklerinin bir araya geldiği etkinlik, Candan Erçetin'in konseriyle müzik dolu bir akşama dönüştü.