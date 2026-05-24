Konya'da Selçuklu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Nöbetçi ekipler bayram boyunca sahada hizmet vermeye devam edecek.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, 27 Mayıs tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Selçuklu genelinde temizlik, zabıta, park-bahçeler ve fen işleri alanında yoğun bir çalışma yürüten belediye ekipleri, bayram süresince de sahada olmaya ve vatandaşlara hizmet etmeye devam edecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri Arefe Günü kurban satış yeri ve kesim yapılan semt pazarlarına 100 adet calaskal bırakacak ve bayramın 3. günü öğleden sonra calaskallar toplanacak. Arefe gecesi 35 çöp aracı, 14 yol süpürme aracı, 9 kepçe, 12 kamyon ve 200 personel ile Selçuklu bölgesinin genel temizliği yapılacak.

Bayramın 1,2,3 ve 4. Günlerinde de kurban satış yeri kesim alanları ve kesim yapılan semt pazarlarının temizlik ve dezenfekte işlemleri 16 kepçe, 1 greyder,1 sanko, 18 kamyon, 16 arazöz, 4 traktör, 2 vidanjör, 16 süpürge aracı olmak üzere toplamda bayram boyunca günlük 425 personelle 7/24 saat 3 vardiya şeklinde 4 gün boyunca toplamda 1700 personelle hizmet verilecek. Kurban satış yeri ve kesim yapılan semt pazarlarının temizlik ve dezenfekte işlemi bittikten sonra parfümleme yapılacak.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAM MESAİSİNDE

Bayram öncesinde Zabıta Ekipleri ilçede bulunan market, pastane ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Kurban Satış Noktalarında hizmetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bayram süresince 7/24 devam ettirecek. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri, et çekimi yapılan işletmelerin yanı sıra kurban satış ve kesim noktalarının bayram süresince denetleneceği ifade edildi. Genel sağlık ve temizlik tedbirleri kapsamında vatandaşların kurban atıklarını ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atmaları istendi.

Selçuklu Belediyesi Acil Müdahale Ekibi de bayram süresince görev başında olacak. Ekipler bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek.

Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Baraj Park ve Seyir Tepesi Bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek Yıl boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bayramın birinci günü kapalı olurken bayramın 2. gününden itibaren ise bayram boyunca açık olacak.

Konya'nın önemli turizm noktalarından olan ve tarihi Sille Mahallesi'nde yer alan Sille Müzesi, Aya Elenia Müzesi ve Zaman Müzesi de bayramın 3. gününden itibaren 09.00-18.00 saatleri arasında vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek. Bayram süresince, vatandaşlar Selçuklu Belediyesine ait 444 99 19 numaralı telefona istek ve şikâyetlerini görevlilere iletebilecekler.