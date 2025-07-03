Konya'da Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan DOSD Meram Spor Kulübü’nün milli sporcusu Muhammed Eren Uysal, tarihi bir başarıya imza attı. Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 29 Haziran’da başlayan Down Sendromlular Avrupa Atletizm Şampiyonasında yarışan Muhammed, 400 metrede Avrupa şampiyonu oldu.KONYA (İGFA) - Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 29 Haziran’da başlayan ve 6 Temmuz’a kadar devam edecek olan ‘Down Sendromlular Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda yarışan DOSD Meram Spor Kulübünün başarılı atleti Muhammed Eren Uysal, tarihi bir başarıya imza attı.

Meram Belediyesi öncülüğünde, Down Sendromlular Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram bünyesindekurulan DOSD Meram Spor Kulübü’nün özel ve milli sporcusu Muhammed Eren Avrupa şampiyonu oldu.

AZMİN, SABRIN VE GAYRETİN ADI: MUHAMMED EREN!

Muhammed Eren, “Mozaik” kategorisinde 400 metre yarışını 1.20.00 saniyelik derecesiyle tamamlayarak altın madalyaya uzandı.

Bu tarihi zafer, sadece Meram’ın değil, Türkiye’nin de göğsünü kabarttı.Milli sporcumuz, geçtiğimiz dönemde Konya’da düzenlenen yarışlarda da rüzgar gibi esmişti. 800 metre ve 1500 metrede Konya Şampiyonu olan Muhammed Eren, Karaman’daki Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda da 200 metreyi 34.56 saniyede koşarak Türkiye birincisi olmayı başarmıştı.Spor hayatına yeni rekorlar sığdıran Muhammed Eren, Konya Yarı Maratonu’nda Downsendromlular kategorisinde koştuğu 10 kilometrelik parkuru 55 dakika 33 saniyede tamamlayarak 1 saat 11 dakikalıkTürkiye rekorunu da ezip geçti.

BAŞKAN KAVUŞ; “ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ, HEDEFLERİMİZİN ÖTESİNDE BAŞARILARA İMZA ATIYOR”

Muhammed Eren’in bu tarihi başarısı sonrası bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sporcuyu ve antrenörlerini gönülden tebrik etti.

“Muhammed kardeşimiz, sadece aldığı altın madalya ile değil azmi ve gayretiyle de bir kez daha ilçemizin ve şehrimizin gururu oldu” diye konuşan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Downsendromlu bireyleri hayata bağlamak, onların yeteneklerini açığa çıkarmak ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla kurduğumuz DOSD Meram Spor Kulübümüz, çok kısa sürede hedeflerinin ötesine de geçerek büyük başarılara imza attı. Bu da gösteriyor ki özel çocuklarımıza ve bireylerimize yeter ki fırsat verilsin. Muhammed bunun en güzel örneği. Daha yürüyeceği çok yol, kazanacağı nice madalyalar var. Kendisiyle gurur duyuyoruz.Büyük gayret ve özveri gösterdi. Başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Rabbim, onun ve arkadaşlarının yolunu, bahtını açık etsin.”