Şarkıları ve sahne enerjisiyle otel misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Alişan, Alanya'daki konseri sırasında ailesine verdiği önemin altını çizdi.

ANTALYA (İGFA) - Bu yıl 15'incisi düzenlenen QM Awards kapsamında 'Türkiye'nin En İyi Aile Oteli' ödülünü kazanan Bera Alanya Otel, 20. yıl kutlamaları kapsamında bu hafta Bera Sahne'de Alişan'ı ağırladı.

Geçmişte evliliğe dair katı kuralları olduğunu anlatan ünlü sanatçı, zamanla fikirlerinin değiştiğini belirterek mutluluğun sırrını, 'Eşine itaat edeceksin.' sözleriyle özetledi.

Alişan'ın bu sözleri salonda alkış alırken, sanatçı sahneden Bera Alanya Otel Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz'e dönerek, 'Haksız mıyım?' diye sordu. Cengiz'in 'Haklısın.' yanıtı üzerine Alişan, esprili bir şekilde 'Onaylanmıştır.' diyerek salondakilere seslendi.